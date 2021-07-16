В Москве врачи спасли мальчика, который разбился на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Мальчика сразу поместили в реанимацию. Уже на следующий день после решения консилиума ему провели сложнейшую операцию, которая длилась больше шести часов. Фото: Shutterstock

Когда в апреле этого года в детскую больницу имени Сперанского привезли 13-летнего Артемия Токарева, врачи вообще не давали никаких прогнозов. Жизнь ребенка висела на волоске, а родители слышали скупую информацию: состояние крайне тяжелое.

Напомним, беда случилось во время всероссийских соревнований по прыжкам в воду. Вместе со своей командой Артемий приехал в столицу из своего родного города — Казани. Во время прыжка с трамплина мальчик поскользнулся и упал с пятиметровой высоты. Он ударился головой о бетонную вышку. Череп и челюсти юного спортсмена врачи буквально собирали по осколкам.

- Ребенок поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии с открытой проникающей черепно-мозговой травмой, вдавленным многооскольчатым переломом лобной кости, переломом орбит с двух сторон, переломом верхней челюсти, переломом основания черепа, внутримозговыми гематомами лобных долей, гемосинуситом с двух сторон, ушибленной раной лба слева, - рассказали KP.ru в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Мальчика сразу поместили в реанимацию. Уже на следующий день после решения консилиума ему провели сложнейшую операцию, которая длилась больше шести часов.

- Специалисты устранили вдавленный перелом лобной кости и сломанных орбит, которые сместились в полость черепа, повредив мозговое вещество и твердую мозговую оболочку. А также удалили внутримозговые гематомы лобных долей. Затем врачи восстановили анатомическое соотношение сместившихся отломков орбит и лобной кости. Дефект лобной кости закрыли титановой сеткой, которую зафиксировали на костях черепа, - рассказали детали операции в столичном Депздраве.

Рядом с ребенком круглосуточно дежурили врачи из разных отделений больницы: реаниматологи, нейрохирурги, офтальмологи, неврологи, отоларингологи и врачи функциональной диагностики. Сразу после операции Артемий пошел на поправку.

– К нему постепенно вернулась серьезно утраченная речь, прошла асимметрия лица. Растущий организм быстро восстанавливается, - рассказал Сергей Горчаков, заведующий нейрохирургическим отделением больницы имени Сперанского.

А еще, по словам врачей, Артемию помог его настрой на победу над болезнью. Мальчишка с первых дней уверял врачей, что поправится и еще станет чемпионом по прыжкам в воду. И похоже, его планы могут осуществиться. На днях его выписали из больницы и теперь после курса реабилитации в родном городе он снова сможет заниматься любимым спортом.

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