10 лучших мест для отдыха в жару в Москве: ледяной замок и морские волны

Атмосфера пляжного отдыха у бассейна в Сокольниках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва устала от жары, но прохлада наступит только с 19 июля. Рассказываем, где в эти дни освежиться и отдохнуть со всей семьей. «КП» узнала о прохладных местах в парках и лучших бассейнах города.

Туман и прохладная выставка

Самое прохладное место в парке «Зарядье» - это «Ледяная пещера», но она временно закрыта из-за плановых работ. Но скрыться от солнечных лучей можно в зоне Березовой рощи. Люди здесь сидят, а кто-то даже лежит на деревянных лавочках. А еще в зоне прибрежного леса сейчас включили «туман».

Искусственный туман помогает растениям облегчить жизнь во время жары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Такая система каждые два часа, начиная с 10 утра. Искусственный туман помогает растениям облегчить жизнь во время жары. Бояться его не стоит, так как это обычная вода, которая освежает растения (ирис сибирский, дербенник иволистый, купальницу европейскую) и даже прохожих, - объяснили в пресс-службе парка «Зарядье».

В зоне прибрежного леса сейчас включили «туман». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Советуем сходить на прохладную выставку нижегородского уличного искусства «Место х Зарядье», которая открылась в рамках Дней культуры Нижнего Новгорода в Москве к его 800-летию. Проходит выставку в Северном тоннеле (недалеко от павильона «Заповедное посольство»). Художники показали 26 работ, которые показывают разнообразие стилей нижегородской уличной культуры.

Спрятаться от жары можно в парке "Зарядье", например, в художественной галерее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прохладу можно застать в Подземном музее, а также на подземной парковке – там появилась инсталляция «Water линия», основой которой стали фитотроны с живыми растениями и трубы с бурлящей подсвеченной водой.

Где: Варварка, 6. Станция метро «Площадь Революции».

Когда: круглосуточно.

Остров Мечты: снег и танцующие фонтаны

Поймать прохладу можно в тематическом парке «Остров Мечты». В городском променаде под самым большим куполом в Европе можно неторопливо отдыхать, наблюдать «танцы» фонтанов (в начале каждого часа).

Для экстремального охлаждения можно отправиться в зону аттракционов, а именно в «Замок Снежной королевы» - здесь даже летом не тает снег. Дети и взрослые смогут заглянуть в ледяной замок, прокатиться на аттракционе, который закрутит в ледяном вихре.

На территории аттракциона «Замок Снежной королевы» снег не тает даже жарким летом.

Прохладно, когда катаешься на аттракционах «Молот судьбы», на американской горке «Полет» и на «Кобре».

Еще одна прохладная локация – вечерний ландшафтный парк с зоной лежаков возле фонтанов и летний кинотеатр.

Где: Андропова проспект, 1. Станция метро «Технопарк».

Когда: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: вход в городской променад и ландшафтный парк – бесплатно, вход в зону аттракционов – платно (стандартный билет - 700 рублей, билет «Все включено» - 2500 рублей).

«Лужники»: море с волнами

Сейчас всех тянет к воде: поехать на море, к водоему или в бассейн. Во Дворце водных видов спорта в «Лужниках» можно плавать хоть весь день. Здесь есть 50-метровый бассейн с дорожками, бассейн с имитацией морской волны – возле берега мелко, постепенно глубина увеличивается. Когда выйдете из «моря», то можно отдохнуть под зонтиками на лежаках. И выпить фруктовые коктейли.

В Лужниках открыты сразу несколько современных бассейнов.

Можно подняться в аквапарке на горки и спуститься вниз на большой скорости. Также доступны спа-зоны и для занятий серфингом. Фишка аквакомплекса - из двух бассейнов можно выплывать в бассейны под открытым небом, где полюбоваться видами города.

У бассейна в Лужниках.

Где: улица Лужники, 24, строение 4. Вход в здание со стороны станции метро «Воробьевы горы».

Когда: бассейн - с 7.30 до 23.00, аквапарк - с 10.00 до 22.00.

Стоимость: от 1950 до 3000 рублей. Билеты можно купить в семи кассах комплекса и на сайте aqua.luzhniki.ru.

Охлаждающие парки

Невероятно, но факт – в Нескучном саду и на Воробьевых горах прохладнее, чем в других парках Москвы.

- Температура воздуха на два градуса ниже. Теперь москвичи знают, где спрятаться от палящего солнца, - рассказали в пресс-службе парка Горького.

В Нескучном саду во время прогулки по тенистым дорожкам можно покормить белок, посмотреть на летний домик графа Орлова. Охладиться можно в сухом фонтане «Музеона», но только он сам расположен на палящем солнце. Совет от «КП»: после освежающих процедур зайдите за здание Третьяковской галереи, где есть спасительная тень.

Где: Крымский вал, 9. Станция метро «Октябрьская» или «Воробьевы горы».

Когда: круглосуточно.

В парке «Сокольники» есть комфортная модная пляжная зона с двумя бассейнами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

The Бассейн: только окунуться

В парке «Сокольники» есть комфортная модная пляжная зона с двумя бассейнами. Место отдыха нравится москвичам из-за расположения в центре, наличия фудкортов и современной инфраструктуры. Однако из-за жары большой спрос - приходится постоять в очереди на входе.

В целом, атмосфера приятная, можно купить освежающие коктейли, играет модная музыка, есть детская зона с качелями и отдельный бассейн для малышей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еда в фудкортах стоит недешево – как в ресторанах. Бронировать лежаки нельзя, можно взять только в порядке очереди. В бассейне много людей, глубина до 2 метров. Окунуться, пусть и не плавать, в такую жару - то, что нужно.

Место отдыха нравится москвичам из-за расположения в центре, наличия фудкортов и современной инфраструктуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целом, атмосфера приятная, можно купить освежающие коктейли, играет модная музыка, есть детская зона с качелями и отдельный бассейн для малышей.

The Бассейн в Сокольниках пользуется спросом и будьте готовы к возможным очередям на входе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: Митьковский проезд 1, строение 1. Станция метро «Сокольники».

Когда: ежедневно с 9.00 до 22.00. Сеансы: 9.00-12.45, 13.00-15.45, 16.00-21.45.

Стоимость: сеанс – 1000 рублей, на весь день – 2000 рублей, в понедельник на первый сеанс скидка 50%, полотенце – 200 рублей на сеанс, матрац для шезлонга – 300 рублей на сеанс.

The Бассейн Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Чайка»: дорого и по старинке

Обычно здесь плавают только спортсмены и жители ближайших домов. Сейчас из-за жары спрос вырос – руководство даже ввело разовые билеты. Правда, выходит недешево. Посетители получают доступ к открытым бассейнам комплекса «Чайка» (50, 25 и 20 метров). Температура воды составляет +28 градусов. Инфраструктура осталась с советских времен, но есть шезлонги и зонтики. Много людей старшего поколения.

В буфете можно заказать фруктовые и кислородные коктейли, а также купить бутерброд или заказать доставку еду из любого кафе (со своей едой можно).

– Для посещения бассейнов нужен паспорт и справка от врача, - рассказали в пресс-службе комплекса «Чайка».

Где: Турчанинов переулок, 3, строение 1. Станция метро «Парк культуры».

Когда: понедельник-суббота с 7.00 до 22.45, воскресенье с 8.00 до 20.45.

Стоимость: взрослый билет - 2400 рублей без ограничения по времени, для детей (от 4 до 17 лет) – 900 рублей.

Новая современная пляжная зона с бассейнами на набережной Северного речного вокзала оказалась очень востребованной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Речной вокзал: лежаки заняты, а диваны дорогие

Новая современная пляжная зона с бассейнами на набережной Северного речного вокзала оказалась очень востребованной. Уже в 8 утра здесь практически нет свободных лежаков, а стоимость диванов-ракушек и мягких кроватей с балдахинами – недешево.

Отдыхать здесь можно в компании друзей или с семьей. Вдоль бассейнов есть шезлонги и зонтики. Одновременно на пляже могут отдыхать около 350 человек. На территории пляжа есть фитобар и кафе, где можно заказать салаты, бургеры и фруктовые коктейли.

Где: Ленинградское шоссе, 51. Станция метро «Речной вокзал».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: лежак - 1000-1500 рублей, полотенце - 500 рублей (плюс нужен залог 1000 рублей), зонтик - 350 рублей, диван на двоих - 10 000 рублей в будни, 15 000 рублей в выходные, кресла-ракушки - 7000 рублей, шезлонг-кровать с балдахином - 20 000 рублей. Для детей до 7 лет - бесплатно, от 8 до 12 лет - скидка 50%.

«Царицыно»: тень и июльские цветы

Комфортным местом для прогулки в жару станет музей-заповедник «Царицыно». Здесь много пешеходных дорожек, которые расположены в тени деревьев. Гости смогут изучить дворцовый ансамбль и даже устроить на траве небольшой пикник, не разводя огонь.

- Только сейчас можно встретить семь июльских цветов: наперстянка пурпурная, флокс метельчатый, эхинацея пурпурная, лихнис халцедонский, вероника дубравная, чистец болотный, василек луговой, - рассказали в пресс-службе парка «Царицыно».

Где: Дольская, 1. Станция метро «Царицыно».

Когда: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

«Лужники»: открытый бассейн

Поплавать в бассейнах на свежем воздухе, отдохнуть на удобных шезлонгах и качелях, насладиться атмосферой курорта – все это на открытой пляжной площадке в «Лужниках». Здесь есть детская площадка в тени деревьев, волейбольная площадка и зона для игры в настольный теннис.

Где: улица Лужники, 24, строение 4. Станция метро «Воробьевы горы».

Когда: ежедневно с 7.00 до 23.00. Работает до 5 сентября 2021 года.

Стоимость: тариф 90 минут – 800 рублей, тариф 180 минут – 1500 рублей.

ВДНХ: прохладные тропы

В Ландшафтном парке на ВДНХ можно прогуляться по экотропе. Это старинная Шереметьевская дубрава. Прохладные прогулки и вдоль Каменских прудов, где можно отдохнуть на шезлонгах или прилечь прямо на траву и любоваться красивым фонтаном «Золотой колос». Тенистые аллеи есть и в парке «Останкино».

На территории ВДНХ можно освежиться фруктовыми коктейлями в кафе, а передвигаться лучше на бесплатных электробусах (от метро «ВДНХ» или «Ботанический сад»).

Прохладой так и веет от «Москвариума». Уже перед входом можно освежиться в сухом фонтане, а в океанариуме увидеть живых акул и прыжок косатки – если сидеть на аквашоу в первых рядах, то брызги будут частыми и приятными.

Где: Проспект Мира, 119. Станция метро "ВДНХ".

Когда: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

Где еще можно освежиться в Москве?

- тенистые аллеи в «Аптекарском огороде»,

- покупаться можно в Путяевском пруду в «Сокольниках»,

- аквапарк «Мореон» с волновым бассейном, искусственными гейзерами и лаунж-баром,

- открытый пляж в аквапарке «Карибия»,

- Филевский парк, понтонные бассейны,

- пляж Shore House Beach,

- пляж «Улетай»,

- пляж La plage,

- пляж «Березы

- пляж в Серебряном бору,

- пляж «Левобережный»,

- зона отдыха «Тропарево»,

- зона с декоративными водоемами, фонтанами и лежаками в Ландшафтном парке «Остров Мечты»,

- летние кинотеатры.