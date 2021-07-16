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Общество16 июля 2021 17:00

10 лучших мест для отдыха в жару в Москве: ледяной замок и морские волны

Где можно освежиться и побыть в прохладе всей семьей
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Атмосфера пляжного отдыха у бассейна в Сокольниках.

Атмосфера пляжного отдыха у бассейна в Сокольниках.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва устала от жары, но прохлада наступит только с 19 июля. Рассказываем, где в эти дни освежиться и отдохнуть со всей семьей. «КП» узнала о прохладных местах в парках и лучших бассейнах города.

Туман и прохладная выставка

Самое прохладное место в парке «Зарядье» - это «Ледяная пещера», но она временно закрыта из-за плановых работ. Но скрыться от солнечных лучей можно в зоне Березовой рощи. Люди здесь сидят, а кто-то даже лежит на деревянных лавочках. А еще в зоне прибрежного леса сейчас включили «туман».

Искусственный туман помогает растениям облегчить жизнь во время жары.

Искусственный туман помогает растениям облегчить жизнь во время жары.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Такая система каждые два часа, начиная с 10 утра. Искусственный туман помогает растениям облегчить жизнь во время жары. Бояться его не стоит, так как это обычная вода, которая освежает растения (ирис сибирский, дербенник иволистый, купальницу европейскую) и даже прохожих, - объяснили в пресс-службе парка «Зарядье».

В зоне прибрежного леса сейчас включили «туман».

В зоне прибрежного леса сейчас включили «туман».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Советуем сходить на прохладную выставку нижегородского уличного искусства «Место х Зарядье», которая открылась в рамках Дней культуры Нижнего Новгорода в Москве к его 800-летию. Проходит выставку в Северном тоннеле (недалеко от павильона «Заповедное посольство»). Художники показали 26 работ, которые показывают разнообразие стилей нижегородской уличной культуры.

Спрятаться от жары можно в парке "Зарядье", например, в художественной галерее.

Спрятаться от жары можно в парке "Зарядье", например, в художественной галерее.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прохладу можно застать в Подземном музее, а также на подземной парковке – там появилась инсталляция «Water линия», основой которой стали фитотроны с живыми растениями и трубы с бурлящей подсвеченной водой.

Где: Варварка, 6. Станция метро «Площадь Революции».

Когда: круглосуточно.

Остров Мечты: снег и танцующие фонтаны

Поймать прохладу можно в тематическом парке «Остров Мечты». В городском променаде под самым большим куполом в Европе можно неторопливо отдыхать, наблюдать «танцы» фонтанов (в начале каждого часа).

Для экстремального охлаждения можно отправиться в зону аттракционов, а именно в «Замок Снежной королевы» - здесь даже летом не тает снег. Дети и взрослые смогут заглянуть в ледяной замок, прокатиться на аттракционе, который закрутит в ледяном вихре.

На территории аттракциона «Замок Снежной королевы» снег не тает даже жарким летом.

На территории аттракциона «Замок Снежной королевы» снег не тает даже жарким летом.

Прохладно, когда катаешься на аттракционах «Молот судьбы», на американской горке «Полет» и на «Кобре».

Еще одна прохладная локация – вечерний ландшафтный парк с зоной лежаков возле фонтанов и летний кинотеатр.

Где: Андропова проспект, 1. Станция метро «Технопарк».

Когда: с 10.00 до 22.00.

Стоимость: вход в городской променад и ландшафтный парк – бесплатно, вход в зону аттракционов – платно (стандартный билет - 700 рублей, билет «Все включено» - 2500 рублей).

«Лужники»: море с волнами

Сейчас всех тянет к воде: поехать на море, к водоему или в бассейн. Во Дворце водных видов спорта в «Лужниках» можно плавать хоть весь день. Здесь есть 50-метровый бассейн с дорожками, бассейн с имитацией морской волны – возле берега мелко, постепенно глубина увеличивается. Когда выйдете из «моря», то можно отдохнуть под зонтиками на лежаках. И выпить фруктовые коктейли.

В Лужниках открыты сразу несколько современных бассейнов.

В Лужниках открыты сразу несколько современных бассейнов.

Можно подняться в аквапарке на горки и спуститься вниз на большой скорости. Также доступны спа-зоны и для занятий серфингом. Фишка аквакомплекса - из двух бассейнов можно выплывать в бассейны под открытым небом, где полюбоваться видами города.

У бассейна в Лужниках.

У бассейна в Лужниках.

Где: улица Лужники, 24, строение 4. Вход в здание со стороны станции метро «Воробьевы горы».

Когда: бассейн - с 7.30 до 23.00, аквапарк - с 10.00 до 22.00.

Стоимость: от 1950 до 3000 рублей. Билеты можно купить в семи кассах комплекса и на сайте aqua.luzhniki.ru.

Охлаждающие парки

Невероятно, но факт – в Нескучном саду и на Воробьевых горах прохладнее, чем в других парках Москвы.

- Температура воздуха на два градуса ниже. Теперь москвичи знают, где спрятаться от палящего солнца, - рассказали в пресс-службе парка Горького.

В Нескучном саду во время прогулки по тенистым дорожкам можно покормить белок, посмотреть на летний домик графа Орлова. Охладиться можно в сухом фонтане «Музеона», но только он сам расположен на палящем солнце. Совет от «КП»: после освежающих процедур зайдите за здание Третьяковской галереи, где есть спасительная тень.

Где: Крымский вал, 9. Станция метро «Октябрьская» или «Воробьевы горы».

Когда: круглосуточно.

В парке «Сокольники» есть комфортная модная пляжная зона с двумя бассейнами.

В парке «Сокольники» есть комфортная модная пляжная зона с двумя бассейнами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

The Бассейн: только окунуться

В парке «Сокольники» есть комфортная модная пляжная зона с двумя бассейнами. Место отдыха нравится москвичам из-за расположения в центре, наличия фудкортов и современной инфраструктуры. Однако из-за жары большой спрос - приходится постоять в очереди на входе.

В целом, атмосфера приятная, можно купить освежающие коктейли, играет модная музыка, есть детская зона с качелями и отдельный бассейн для малышей.

В целом, атмосфера приятная, можно купить освежающие коктейли, играет модная музыка, есть детская зона с качелями и отдельный бассейн для малышей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еда в фудкортах стоит недешево – как в ресторанах. Бронировать лежаки нельзя, можно взять только в порядке очереди. В бассейне много людей, глубина до 2 метров. Окунуться, пусть и не плавать, в такую жару - то, что нужно.

Место отдыха нравится москвичам из-за расположения в центре, наличия фудкортов и современной инфраструктуры.

Место отдыха нравится москвичам из-за расположения в центре, наличия фудкортов и современной инфраструктуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целом, атмосфера приятная, можно купить освежающие коктейли, играет модная музыка, есть детская зона с качелями и отдельный бассейн для малышей.

The Бассейн в Сокольниках пользуется спросом и будьте готовы к возможным очередям на входе.

The Бассейн в Сокольниках пользуется спросом и будьте готовы к возможным очередям на входе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: Митьковский проезд 1, строение 1. Станция метро «Сокольники».

Когда: ежедневно с 9.00 до 22.00. Сеансы: 9.00-12.45, 13.00-15.45, 16.00-21.45.

Стоимость: сеанс – 1000 рублей, на весь день – 2000 рублей, в понедельник на первый сеанс скидка 50%, полотенце – 200 рублей на сеанс, матрац для шезлонга – 300 рублей на сеанс.

The Бассейн

The Бассейн

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Чайка»: дорого и по старинке

Обычно здесь плавают только спортсмены и жители ближайших домов. Сейчас из-за жары спрос вырос – руководство даже ввело разовые билеты. Правда, выходит недешево. Посетители получают доступ к открытым бассейнам комплекса «Чайка» (50, 25 и 20 метров). Температура воды составляет +28 градусов. Инфраструктура осталась с советских времен, но есть шезлонги и зонтики. Много людей старшего поколения.

В буфете можно заказать фруктовые и кислородные коктейли, а также купить бутерброд или заказать доставку еду из любого кафе (со своей едой можно).

– Для посещения бассейнов нужен паспорт и справка от врача, - рассказали в пресс-службе комплекса «Чайка».

Где: Турчанинов переулок, 3, строение 1. Станция метро «Парк культуры».

Когда: понедельник-суббота с 7.00 до 22.45, воскресенье с 8.00 до 20.45.

Стоимость: взрослый билет - 2400 рублей без ограничения по времени, для детей (от 4 до 17 лет) – 900 рублей.

Новая современная пляжная зона с бассейнами на набережной Северного речного вокзала оказалась очень востребованной.

Новая современная пляжная зона с бассейнами на набережной Северного речного вокзала оказалась очень востребованной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Речной вокзал: лежаки заняты, а диваны дорогие

Новая современная пляжная зона с бассейнами на набережной Северного речного вокзала оказалась очень востребованной. Уже в 8 утра здесь практически нет свободных лежаков, а стоимость диванов-ракушек и мягких кроватей с балдахинами – недешево.

Отдыхать здесь можно в компании друзей или с семьей. Вдоль бассейнов есть шезлонги и зонтики. Одновременно на пляже могут отдыхать около 350 человек. На территории пляжа есть фитобар и кафе, где можно заказать салаты, бургеры и фруктовые коктейли.

Где: Ленинградское шоссе, 51. Станция метро «Речной вокзал».

Когда: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: лежак - 1000-1500 рублей, полотенце - 500 рублей (плюс нужен залог 1000 рублей), зонтик - 350 рублей, диван на двоих - 10 000 рублей в будни, 15 000 рублей в выходные, кресла-ракушки - 7000 рублей, шезлонг-кровать с балдахином - 20 000 рублей. Для детей до 7 лет - бесплатно, от 8 до 12 лет - скидка 50%.

«Царицыно»: тень и июльские цветы

Комфортным местом для прогулки в жару станет музей-заповедник «Царицыно». Здесь много пешеходных дорожек, которые расположены в тени деревьев. Гости смогут изучить дворцовый ансамбль и даже устроить на траве небольшой пикник, не разводя огонь.

- Только сейчас можно встретить семь июльских цветов: наперстянка пурпурная, флокс метельчатый, эхинацея пурпурная, лихнис халцедонский, вероника дубравная, чистец болотный, василек луговой, - рассказали в пресс-службе парка «Царицыно».

Где: Дольская, 1. Станция метро «Царицыно».

Когда: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

«Лужники»: открытый бассейн

Поплавать в бассейнах на свежем воздухе, отдохнуть на удобных шезлонгах и качелях, насладиться атмосферой курорта – все это на открытой пляжной площадке в «Лужниках». Здесь есть детская площадка в тени деревьев, волейбольная площадка и зона для игры в настольный теннис.

Где: улица Лужники, 24, строение 4. Станция метро «Воробьевы горы».

Когда: ежедневно с 7.00 до 23.00. Работает до 5 сентября 2021 года.

Стоимость: тариф 90 минут – 800 рублей, тариф 180 минут – 1500 рублей.

ВДНХ: прохладные тропы

В Ландшафтном парке на ВДНХ можно прогуляться по экотропе. Это старинная Шереметьевская дубрава. Прохладные прогулки и вдоль Каменских прудов, где можно отдохнуть на шезлонгах или прилечь прямо на траву и любоваться красивым фонтаном «Золотой колос». Тенистые аллеи есть и в парке «Останкино».

На территории ВДНХ можно освежиться фруктовыми коктейлями в кафе, а передвигаться лучше на бесплатных электробусах (от метро «ВДНХ» или «Ботанический сад»).

Прохладой так и веет от «Москвариума». Уже перед входом можно освежиться в сухом фонтане, а в океанариуме увидеть живых акул и прыжок косатки – если сидеть на аквашоу в первых рядах, то брызги будут частыми и приятными.

Где: Проспект Мира, 119. Станция метро "ВДНХ".

Когда: круглосуточно.

Стоимость: бесплатно.

Где еще можно освежиться в Москве?

- тенистые аллеи в «Аптекарском огороде»,

- покупаться можно в Путяевском пруду в «Сокольниках»,

- аквапарк «Мореон» с волновым бассейном, искусственными гейзерами и лаунж-баром,

- открытый пляж в аквапарке «Карибия»,

- Филевский парк, понтонные бассейны,

- пляж Shore House Beach,

- пляж «Улетай»,

- пляж La plage,

- пляж «Березы

- пляж в Серебряном бору,

- пляж «Левобережный»,

- зона отдыха «Тропарево»,

- зона с декоративными водоемами, фонтанами и лежаками в Ландшафтном парке «Остров Мечты»,

- летние кинотеатры.

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