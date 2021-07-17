Блондинке на «Мазде», которая сбила детей на переходе в Москве, подарили авто за прилежную учебу

За аварию, в которой погиб человек, Валерии грозит до пяти лет лишения свободы

В ночь с 16 на 17 июля в одной из больницы Москвы умер ребенок, которого сбили вместе с семьей на улице Авиаторов. Мальчику было пять лет. Когда вертолет забирал его с места ДТП, маленький пациент уже был в критическом состоянии: кома, перелом основания черепа.

На «зебре» семью сбила 18-летняя Валерия. Первокурсница факультета журналистики одного из столичный вузов. Девушка получила права в 2020 году. Семья подарила ей автомобиль Mazda 3.

— Пишут, что Лера какая-то мажорка, что у нее в гараже кроме «Мазды» еще «Инфинити» и куча других машин. На самом деле, Mazda 3 — очень старая. Это машина, кажется, 2006 года выпуска. Раньше на ней ездила тетя Леры, у нее своя ветклиника. Когда Лера сдала на права, ей эту машину как первую отдали. За прилежную учебу в школе и поступление в универ, — рассказала kp.ru подруга Валерии.

По словам собеседницы, отец девушки — бывший силовик, а мать — торговый представитель.

Кроме погибшего мальчика под колесами оказались два его брата: четырех лет и девяти месяцев. Они вышли на прогулку вместе с мамой и бабушкой. Шли по «зебре», у которой нет светофора. В ГИБДД рассказали, что старшие ехали на беговеле и самокате. Младшего ребенка перевозили в коляске.

Дорога на этом участке двухполосная, движение одностороннее. Иномарка в крайнем правом ряду затормозила и пропустила пешеходов. А Валерия сбила детей.

— В этом месте дорога плохо спроектирована. Я девчонку не оправдываю, но у этого перехода пешеходы реально попадают в слепую зону. Давно просили светофор поставить… Она могла в телефон засмотреться и не увидеть, что машина рядом тормозит. Тем более что в нашем районном чате писали, что она как сбила людей, тут же выбежала с телефоном в руке, села на газон и в слезах кому-то звонила, — сообщил корреспонденту «КП» местный житель Сергей.

Через несколько часов после аварии на место приехали дорожные службы. У перехода положили «лежачий полицейский».

За аварию, в которой погиб человек, Валерии грозит до пяти лет лишения свободы. Также на несколько лет заберут водительские права. В ГИБДД Москвы уточнили, что на водительнице не было штрафов, она была трезвой.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Могут ли водительницу оправдать из-за отсутствия светофора?

Отвечает автоюрист Андрей Куликов:

— Улица, на которой случилась авария, считается дорогой с разделительной полосой. Есть обязательный ГОСТ, который предписывает, когда на дороге нужен светофор, а когда нет. Там много условий, среди которых, например, интенсивность движения . Если дорогу с разделительной полосой проезжают свыше 1000 машин в час, значит светофор обязательно нужен.

При этом на каждый участок дороги существует документация, в которой прописано, какие дорожные знаки должны ставить, где нарисована «зебра», надо ли установить светофор. Светофор могут поставить и в том случае, если за год на участке случилось не меньше трех аварий, которые можно было бы предотвратить с помощью «регулировщика».

Если жители говорят, что аварии там уже бывали, улица спроектирована неправильно, то теоретически защита может попытаться представить в суде такие аргументы. Но от наказания это вряд ли освободит. Может быть, повлияет на решение судьи в пользу смягчения приговора, но пока на видео ситуация выглядит однозначно: водитель не пропустил пешеходов и кроме того, не притормозил перед «зеброй». Против водителя выступает еще один факт. В ПДД сказано: если перед «зеброй» без светофора одна из машин остановилась, то водители других авто также обязаны остановиться или снизить скорость. На записи с камер отчетливо видно, что этого не происходит.