Два человека пострадали при столкновении пяти машин возле Парке Горького в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей

Возле Парка Горького днем 18 июля произошла крупная авария — столкнулись пять автомобилей. Известно о том, что два человека пострадали. Медики уже оказывают им помощь.

- Два человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей в столичном районе Якиманка, - сообщили в ГУ МВД по Москве.

На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи

Хотя очевидцы говорят, что автомобилей пять. Но, по предварительной информации, в аварии с пострадавшими задействованы только три машины. Не исключено, что в случае с двумя другими авто пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Столкновение произошло в районе строения № 9 по улице Крымский вал. На месте аварии работают оперативные службы города.

По некоторым данным, к медикам за помощью обратились не только двое мужчин, но и женщина. То есть количество пострадавших увеличивается до трех человек.

- У мужчины из машины каршеринга ушиб грудной клетки, возможно, перелом. У остальных — незначительные ушибы, - рассказали в скорой помощи.

Возле Парка Горького днем 18 июля произошла крупная авария

Какая машина стала виновной в ДТП сейчас выясняется. Известно, что разбиты BMW X6, Skoda Rapid, BMW X1, Volkswagen Polo и KIA Optima.

- Столкнулись пять автомобилей. Движение по Садовому кольцу затруднено в оба направления. По возможности объезжайте, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

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