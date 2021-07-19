Собянин запустил избирательную кампанию «Единой России» в Москве

На встрече​ Сергея Собянина с московским активом партии «Единая Россия» и ее сторонниками обсудили важные для горожан темы.​ Фото: Штаб общенародной поддержки ЕР

Встреча Сергея Собянина с московским активом партии «Единая Россия» и ее сторонниками состоялась в штабе общественной поддержки Московского регионального отделения ЕР на Покровке. Столичные единороссы обсудили с Собяниным свою предвыборную программу. В нее вошли такие вопросы, как сохранение экологии столицы, совершенствование системы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, реновация и транспортная инфраструктура, социальная поддержка, а также борьба с киберпреступностью.

«Я не знаю другой силы, которая может взяться и решить, - сказал Собянин. - «Единая Россия» - это как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая, решая в общей команде. «Единая Россия» - это не только депутаты Государственной думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее. Большая команда».

По его словам, реализация программы «Единой России» в Москве улучшит качество жизни москвичей. На предстоящих выборах в Госдуму в сентябре этого года ожидается жесткая борьба. Но преимущество ЕР в том, как отметил Собянин, что это партия большинства, которая несет реальную ответственность за развитие страны и благосостояние граждан.

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Одна из целей «Единой России» - направлять свои усилия на повышение качества медицинских услуг, предоставляемых в столице. Развитие коснется всех звеньев городской системы здравоохранения. «Принято решение о комплексной модернизации первичного звена, создании на базе морально устаревших корпусов, старых зданий по новому стандарту

суперсовременных поликлиник», - сказал Собянин.

Один из кандидатов от ЕР, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, напомнила, что Москва первой создала стандарт быстрого переоснащения клиник под лечение коронавируса. Главврач предложила обсудить реабилитацию пациентов, переболевших COVID. «Нужно включить в этапы реабилитации и расширенной диспансеризации для пациентов, перенесших ковид, телемедицинские технологии, учитывая, что реабилитационная база в Москве в лучшем виде», - отметила Лысенко.

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЕ

Программа ЕР планирует обеспечить регулярную индексацию городской доплаты к пенсии, социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения.

На встрече обсудили также усовершенствование системы трудоустройства женщин с детьми, инвалидов, пожилых людей - всех, кому трудно найти работу.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил особое внимание на меры поддержки семей.

«Я считаю, что в России многодетная семья не должна быть бедной, и с рождением каждого ребенка она должна богатеть, а не беднеть, - сказал Толстой. - Но, помимо этого, есть еще целый ряд проблем - как всегда у москвичей есть вещи решаемые, а есть просто пожелания, и по всем по ним мы обязательно будем давать обратную связь, для того чтобы наши избиратели понимали, что именно будет сделано в ближайшие пять лет, что мы вместе с ними сможем изменить в повседневной жизни».

На встрече Собянин подчеркнул, что общая главная цель - сделать Москву городом, в центре которого - человек. «Сделать Москву лучшим городом Земли - амбициозная и непростая задача, - сказал Собянин. - Но у нас есть все необходимое, чтобы с ней справиться. Вместе».

Напомним, выборы в Госдуму VIII созыва состоятся в единый день голосования - 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - начиная с 17 сентября.