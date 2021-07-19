Резиденты технополиса «Москва» увеличили экспорт своей продукции

Наибольшую активность в экспортном направлении в первом квартале 2021 года проявили производители микроэлектроники Фото: Shutterstock

За первые три месяца 2021 года резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» поставили за рубеж продукции на общую сумму 248 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале этого года объем экспорта продукции резидентов ОЭЗ столицы в 2,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2020 года, - отметил заммэра. - При этом по сравнению с январем-мартом 2019 года поставки увеличились в 4,5 раза. Экспортером выступил каждый восьмой резидент особой экономической зоны Москвы».

Наибольшую активность в экспортном направлении в первом квартале 2021 года проявили производители микроэлектроники и волоконно-оптического оборудования.

«Предприятия этого кластера обеспечили более 68 процентов от общего объема экспорта, отправив за рубеж продукции на сумму свыше 164 миллионов рублей, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Более четверти поставок пришлось на досмотровое оборудование и литий-ионные батареи. В экспортном портфеле особой экономической зоны также представлена продукция производителей композитных материалов, режущего инструмента, дезинфекционного и учебного оборудования, а также фармацевтической продукции».

География поставок продукции из московской особой экономической зоны охватывает несколько десятков стран. При этом регулярно появляются новые направления.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, продукцию резидентов столичной ОЭЗ приобретают в Европе - Швейцарии, Германии, Франции , Литве, Нидерландах, в Азии – Китае, Южной Корее, Японии, также идут поставки в США и Канаду. Развиваются контакты с партнерами на Ближнем Востоке.