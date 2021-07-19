В столице после реконструкции открылись четыре районные поликлиники

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается масштабное обновление поликлиник в разных районах. Сегодня, 19 июля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание консультативно-диагностического центра № 6 филиал № 5 на улице Маршала Федоренко в Западном Дегунине.

«Мы старались, начиная с благоустройства внешнего, внутреннего содержания, оборудования, по сути дела - это теперь новая поликлиника, - сказал Собянин. - Старое, убогое здание сделано очень неплохо, хотя тщательная кропотливая работа труднее, наверное, чем заново построить. У нас таких возможностей нет. Уже десятки поликлиник вступают в работу после реконструкций. В июле - четыре поликлиники одновременно».

Обращаясь к врачам на церемонии открытия, мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в столице постепенно становится легче.

«По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, - заявил Собянин. - Так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе».

Сегодня также начала принимать пациентов ещё одна реконструированная поликлиника – № 12 филиал № 3 (Останкинский район, улица Бочкова, д. 5, корп. 3). Ранее, 5 июля, открылись две обновленные поликлиники – № 52 филиал № 1 (Бирюлево Восточное, Ряжская улица, д. 13) и № 195 филиал № 2 (Кунцево, Молодогвардейская улица, д. 40, корп. 1).

ЧТО СДЕЛАЛИ

Пятиэтажное здание консультативно-диагностического центра № 6 (филиал № 5) в Западном Дегунине обслуживает более 17,3 тысяч москвичей.

Во время комплексной реконструкции его практически полностью перестроили. По проекту:

- появился новый фасад;

- заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки;

- выполнили отделку помещений;

- установили свыше 3,6 тысяч единиц современного медицинского оборудования, мебели и расходных материалов. Среди них закуплены по контрактам жизненного цикла - 1 рентгенографический комплекс, 1 маммограф, 1 флюорограф (U-дуга), 3 аппарата УЗИ и др.;

- обновлены кабинеты офтальмолога и ЛОР-врача;

- в зале ЛФК поставили новые современные тренажёры.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Каждая поликлиника после реконструкции работает по новому московскому стандарту:

- врачей расселяют по кабинетам так, чтобы очереди уменьшились и ожидание приема стало комфортным;

- для пациентов с признаками инфекции - отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых и заболевших;

- больные получают современную диагностику. Как, например, в обновлённом консультативно-диагностическом центре в Западном Дегунине, где теперь проводят суточный мониторинг артериального давления, маммографический, а также флюорографические исследования на рентген-аппарате типа U-дуга – с минимальной дозой облучения;

- с помощью цифровых технологий пациенты получают доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно узнавать результаты своих анализов и исследований;

- для посетителей - зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. А в поликлинике в Западном Дегунине открылся ещё и аптечный пункт, в том числе для выдачи льготных лекарств;

- для врачей и медицинских сестер - уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы;

- рядом с поликлиниками - газоны, лавочки, детские площадки, парковочные места.

ПЛАНЫ

До 2024 года в столице:

- проведут реконструкцию 137 зданий поликлиник;

- построят 30 новых зданий поликлиник в районах, где их не хватает;

- закупят новую медтехнику и обучат персонал;

- сделают перепланировку пространства в зданиях поликлиник, которые не требуют ремонта.

Фактически в течение ближайших лет будет капитально отремонтирована треть поликлинического фонда города.

В конце 2021 г. – начале 2022 г. завершится реконструкция ещё 56 зданий городских поликлиник общей площадью порядка 250 тысяч квадратных метров.

Напомним, в 2020-2021 годах специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали 19 зданий поликлиник общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров.