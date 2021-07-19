Москвичи начали закрывать номера машин масками. От штрафа за парковку они не спасают

Всего с начала 2021-го года эвакуаторы АМПП переместили 1122 автомобиля без номеров Фото: Евгения ГУСЕВА

Машины с масками на госномерах — явление в столице массовое. Средства защиты автомобилисты давно стали использовать не по назначению. Удобно! Маска по нынешним временам всегда под рукой и прикрепить просто, зацепив резинками за края рамки. Спрятанные за масками госномера, можно встретить как в центре Москвы, где парковка стоит по максимуму — 380 рублей в час, так и в спальных районах, где цена в шесть раз дешевле. В пандемию этот способ скрыть машину от платы за парковку стал самым популярным, вытеснив из рейтинга нелегальных автомобильных лайфхаков листы бумаги, двусторонний скотч, женские чулки, компакт диски и прочие прилады.

Счет масок, за которыми москвичи и гости столицы скрывают госномера, в столичном АМПП (Администрация московского парковочного пространства), никто не ведет. Но в ведомстве заявляют: маска спасает только от вирусов, от штрафов — нет.

- Инспекторы Московского паркинга вправе и обязаны убрать посторонние предметы с госномера и зафиксировать нарушение, - предупредили автомобилистов в АМПП.

Снять маску еще проще, чем прикрепить. На все про все у инспектора уйдет 10–15 секунд. Сразу после этого госномер машины зафиксируют на фото и нарушитель получит штраф за неоплаченную стоянку на платной парковке — 5000 рублей. Кстати, скидка на него не распространяется.

Тех, кто действует радикально и снимает госномер целиком, тоже порадовать нечем. Помимо штрафов им придется еще и вызволять свою «ласточку» со штрафстоянки. Это не только энергозатратно, но и дорого, от 5000 рублей за сутки. Машины без государственных номеров эвакуируют как потенциальную террористическую угрозу, но похоже, знают об этом далеко не все автомобилисты.

- Всего с начала 2021-го года эвакуаторы АМПП переместили 1122 автомобиля без номеров, причем возглавили топ дорогостоящие марки: «BMW» (174 перемещения) и «Mercedes-Benz» (150 перемещений), - сообщили «КП» в пресс-службе АМПП.