Новорожденных утят посчитать хотят: в Москве началась перепись водоплавающих птиц

Утки проявляют толерантность ко всем москвичам. Фото: Андрей АБРАМОВ

Летняя утиная перепись продлится до августа. Орнитологи должны отыскать всех водоплавающих, указать их «прописку» и количество детей в семье.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

С Николаем Кудрявцевым мы встречаемся на Мосфильмовском пруду. Он начальник отдела экологического просвещения и учета животных Мосприроды. Раннее утро, а у воды уже загорают несколько бронзовых дам. Но нас интересуют другие оранжевые красавицы — огари.

Николай Кудрявцев увлекается бердвотчингом два десятка лет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы обходим пруд несколько раз. Замечаем две птичьих семьи на разных берегах. Николай достает бинокль и считает птенцов. В отчете он впишет название вида и возраст потомства. Для этого у него есть табличка: утята каждую неделю жизни меняют оперение. Количество и цвет пуха сверяют с методичкой и определяют возраст.

В одной кладке у огаря может быть 12 — 15 яиц, но юность переживают не все птенцы. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Успех размножения говорит о том, что экосистема Москвы сама себя поддерживает. Для этого и проводят утиную перепись: если птицы размножаются, то с экологией все нормально. Видите, на платформе крачка с двумя птенцами? Вид занесен в Красную книгу столицы. Если они плодятся, значит мы не зря мы создаем особо охраняемые территории. Птицы считают их своим домом. В жилой застройке они бы не смогли жить, — объясняет Николай.

Мосприрода считает птиц только на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) — всего 136 локаций. Остальных уток «перепишет» Союз охраны птиц России. Ведь водоплавающие водятся на прудах во дворе, в парках и прочих местах. Данные объединят и представят зимой.

ТОЛЕРАНТНЫЕ ВОДОПЛАВАЮЩИЕ

Во время прошлогоднего локдауна по Москве гуляли шутки: выйдем из квартир и не узнаем город — с Лосиного острова сбегутся кабаны, лисы и олени, а реку заполонят осетра да утки. Повлиял ли карантин на размножение птиц?

— Узнаем, когда будут готовы итоги переписи. Безусловно, человек — раздражающий фактор во время гнездования. Но бок о бок с утками мы уже давно. Птицы становятся более толерантны к нам. Съездите в Подмосковье — там утка вас за километр к себе не подпустит — уплывет. У нас разрешает подойти на расстояние вытянутой руки. Птицы понимают, что тут их не стреляют, не отлавливают. Человек для них — просто другое животное, от которого они не ждут опасности, — говорит Николай Кудрявцев.

Территорию Мосфильмовского пруда поделили два семейства огарей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Водоемов в Москве год от года больше не становится, а численность птиц растет. Поэтому некоторые утки даже занимают фонтаны. Например, кряквы привыкли выводить птенцов в фонтанах у МГУ. А еще утки стали гнездится (спариваться и выводить птенцов) с апреля до конца лета. Сделать это весной, как задумала природа, успевают не все семьи. Поэтому процесс затягивается.

Есть мнение, что численность некоторых видов даже слишком большая.

— Взять огарей — агрессивная птица по отношению к другим водоплавающим. Они захватывают водоем, выгоняют другие пары. Борьба иногда идет насмерть. Огари выгоняют других огарей и забирают себе их птенцов. Эти птицы появились в Москве только после Великой Отечественной, когда этот вид привезли в наш зоопарк со степных территорий. Им перестали подрезать крылья, птицы разлетелись. Оказалось, что огарям вполне комфортно в наших широтах. Любопытно, что на зимовку они по генетической памяти возвращаются в зоопарк.

КСТАТИ

Где гнездятся

У каждого вида свое излюбленное место. Например, гоголь предпочитает дупла. Но таких деревьев в Москве мало. Чаще их срубают, как аварийные. Поэтому для них иногда обустраивают искусственные дуплянки. Огари облюбовали чердаки домов, а чомги ищут заросли тростника и рогоза. Кряквам нужна небольшая ямка в земле, которую мама-утка выстилает пухом и травой.

НА ЗАМЕТКУ

Кормить или не кормить?

Специалисты говорят, что в теплое время в водоемах пищи хватает. Утки вылавливают мальков, насекомых, питаются семенами, которые падают в воду, едят водную растительность. Зимой можно подкормить, если температура опустилась ниже -10 градусов. Подойдут злаки, нежирный творог, вареная перловка, зелёные овощи, подрезанные на кусочки (огурцы, капуста), размоченный белый хлеб, а лучше комбикорм для домашних птиц.

Только цифры

Сколько в столице утиных

Кряква - 31 181

Огарь - 2017

Гоголь - 315

Хохлатая чернеть - 108

Большой крохаль - 43

Луток - 19

Красноголовый нырок - 14

Чомга - 12

Чирок-свистунок - 7

Белощекая казарка - 6

Всего в столице 21 вид водоплавающих птиц.

Данные Союза охраны птиц России по итогам зимы 2020-2021.

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