В реке под Москвой нашли тела двух граждан Северной Кореи

По словам источника, по предварительным данным, «оба мужчины захлебнулись в результате несчастного случая на воде». Следов насильственной смерти на их телах не обнаружили. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Подмосковье нашли тела двух граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Мужчин (оба - 1965 года рождения) в минувшие выходные выловили из реки Пахры на территории Раменского городского округа.

- В четверг об исчезновении двух граждан Северной Кореи сообщил их знакомый, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно «КП», погибшие были строителями, которые приехали в Москву из КНДР, чтобы провести ремонт в здании посольства. В августе они должны были вернуться на родину.

В четверг на минувшей неделе трое северокорейцев выехали в Подмосковье, чтобы искупаться в Пахре. Сидели на берегу, выпивали. Не исключено, что «посидели» слишком хорошо.

- В какой-то момент один мужчина вошел в воду, чтобы освежиться, запутался в водорослях и упал. Справиться с течением ему не удалось, мужчину понесло. Следом за ним в воду прыгнул еще один иностранец, - сообщил источник.

Увы, выплыть мужчины не смогли. Их третий товарищ кричал с берега и отправился писать в полицию заявление.

Уплывших по Пахре корейцев искали около суток. Тела были обнаружены лишь в пятницу, 16 июля, вниз по течению, примерно в километре от места падения.

По словам источника, по предварительным данным, «оба мужчины захлебнулись в результате несчастного случая на воде». Следов насильственной смерти на их телах не обнаружили.

Следственный комитет по Московской области проводит проверку.