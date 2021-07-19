Студентку, насмерть сбившую двоих детей на пешеходном переходе, арестовали в зале суда

Валерия Башкирова, сбившая на машине трех детей в Солнцево, во время рассмотрения в Тверском районном суде ходатайства об ужесточении меры пресечения. Фото: пресс-служба суда.

Спустя три дня после кровавой аварии на улице Авиаторов, в результате которой погибли двоюродные братья 5 и 4 лет, не утихают обсуждения в социальных сетях. Главный вопрос, который волнует пользователей - это наказание, которое заслуживает виновница ДТП. Напомним, 18-летняя студентка Валерия Башкирова за рулем «Мазды» в пятницу, 16 июля, сбила троих детей, которые вместе с мамой и бабушкой переходили дорогу по пешеходному переходу. Чудом удалось выжить лишь девятимесячной девочке, которая была в коляске. Ее родной пятилетний брат умер спустя несколько часов после аварии, в двоюродный брат, которому было всего 4 года, скончался в больнице спустя сутки, в субботу, 17 июля.

В этот же день виновнице аварии в суде предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц» и избрали меру пресечения. Автомобилистку отправили под домашний арест. Это решение суда слишком мягким посчитали не только возмущённые комментаторы в соцсетях, но и прокуратура Москвы.

В понедельник, 19 июля, в Тверском суде рассмотрели повторное ходатайство гособвинения об аресте обвиняемой. Для Башкировой запросили два месяца заключения под стражей.

В суд Валерию доставили сразу из отдела полиции, где ее повторно опросили следователи. Как стало известно «КП» из источников близких к следствию, Башкирова признала свою вину, а так же пояснила, что не видела пешеходов из-за того что отвлеклась на мобильный телефон с включенным навигатором и солнечного света, который ослепил ее во время движения.

В зал суда девушка пришла с адвокатом. Валерия явно волновалась ещё до начала слушаний: девушка расплакалась, а пока судья зачитывала обстоятельства ДТП, нервно кусала ногти и не отрывала взгляд от крышки стола.

Ранее друзья девушки рассказали «КП», что после аварии ее мучают кошмары и что она якобы полностью отказалась от еды. В суде адвокат Валерии подтвердил, что его клиентка тяжело переживает случившееся и что ей пришлось обратиться за помощью к психологу. Защитник просил оставить для Валерии прежнюю меру пресечения. Но суд поддержал позицию обвинения.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде ареста до 16 сентября, - сообщили «КП» в Тверском районном суде Москвы.

Из здания суда Башкирову доставят в СИЗО. Вещи для дочери в суд предусмотрительно принёс ее отец.