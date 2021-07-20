Потолок на станции метро «Воронцовская» украсит Млечный путь

Открытие планируется до конца 2021 года

На станции «Воронцовская» Большой кольцевой лини (БКЛ) метро завершается монтаж подвесного 3D-потолка, напоминающего Млечный Путь. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Сейчас на станции «Воронцовская» проводится отделка пассажирских зон, служебных и технических помещений, - сказал заммэра. - Непосредственно на платформе станции выполняется отделка колон и балок фибробетонными панелями. Параллельно завершается монтаж подвесного потолка платформы из 11,6 тысячи алюминиевых «тарелок».

По его словам, после того, как 3D-потолок смонтируют и подключат освещение, конструкция будет создавать эффект непрерывного движения.

Кроме этого, на станции уже монтируют настенные панели путевых стен. Строители работают и на остальных участках «Воронцовской». Например, в технических помещениях монтируют инженерные системы и необходимую «начинку», а также прокладывают кабельно-проводниковые линии.

«На эскалаторном наклоне вестибюля №1 завершается облицовка эскалаторов, - рассказал руководитель проекта строительства станции «Воронцовская» ООО «ИБТ» Александр Ситников. - Всего на сегодня на «Воронцовской» уложено более 463 километров кабеля».

Напомним, ранее глава Стройкомплекса Андрей Бочкарёв сообщил, что на станции «Воронцовская» БКЛ началось возведение входных павильонов. На пешеходных выходах под номерами 4, 5 и 6 готовы монолитные конструкции. Специалисты приступили к устройству металлоконструкций.

ТТХ

Станция «Воронцовская» БКЛ разместится в производственной зоне «Воронцово» около пересечения Хлебобулочного проезда и Профсоюзной улицы.

Ожидаемый пассажиропоток - 300 тысяч человек в сутки с учетом пересадочных пассажиров, в утренние часы пик - 30,4 тысячи человек в час.

«Воронцовская» войдет в пересадочный узел со станцией «Калужская» Калужско-Рижской линии метро.

Открытие планируется до конца 2021 года на участке «Каховская» - «Новаторская».