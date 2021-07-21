Размером с горошину: Редчайший кенгуру родился в Московском зоопарке

Зоологам удалось добиться регулярного размножения войли Фото: Shutterstock

Малыш кенгуру войли появился на свет еще ранней весной, но в Московском зоопарке историю рождения рассказали только сейчас. Оказывается, первые три месяца он провел в сумке своей матери.

- Малыш появляется на свет совсем крошечным – размером с горошину. Сейчас кенгуру продолжает жить с матерью и частично питаться ее молоком, - рассказали в Московском зоопарке.

Детеныш щетинохвостого кенгуру рождается в зоопарке столицы не впервые, но все равно это важное событие. Как объяснили зоологи, войли — редчайший вид кенгуру, который находится на грани исчезновения. Он включен в Красную книгу МСОП. В природе их обитает не больше шести тысяч особей. Щетинохвостых кенгуру разводят в зоопарках и питомниках, чтобы выпустить в природную среду.

- Эти зверьки, помимо ценности, которую они представляются просто как неповторимая форма жизни на нашей планете, — важное звено в экосистеме Австралии, - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Малыш, который родился в зоопарке совсем недавно, все еще находится с мамой по кличке Фенечка. Родительнице три года, она уже опытная мама. Зоологи говорят, что особенность размножения кенгуру в том, что они одновременно могут выкармливать троих детенышей разного возраста.

- Когда один выходит из сумки, его место сразу занимает второй, - объяснили в Московском зоопарке.

Папу новорожденного зовут Батон. Он хоть и живет в соседнем вольере, но всегда слышит запах Фенечки. Казалось бы, а почему их не поселить жить вместе? Но кенгуру войли, в природе встречаются только для размножения.

Обычный день кенгуру на воле проходит в поиске еды - животные раскапывают и тут же едят сочные корешки и луковицы растений, едят насекомых и застывшую смолу кустарников. Еще им нравятся грибы, хотя другие виды кенгуру никогда не были замечены в их поедании.

- Именно поэтому нашим кенгуру помимо растительной пищи мы даем им шампиньоны, - рассказали зоологи.

Размножение кенгуру в условиях Московского зоопарка поможет сохранению этого редкого вида. Зоологам удалось добиться регулярного размножения войли.

- Увидеть представителя кенгуру войли можно на экспозиции - в павильоне «Ночной мир», - рассказали в Московском зоопарке.

Совсем недавно в столичном зоопарке родились трое ягнят, два северных лесных олененка, птенец венценосного журавля. Пополнение и в семействе лемуров, нильского крылана и летучих мышей, редких черных аистов и у стерхов.

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