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Происшествия21 июля 2021 13:13

В Бутово 83-летний изобретатель зарезал свою дочь во время ссоры

Скорая была на месте уже через 15 минут, но спасти женщину не удалось
Иван РУНЕВ
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На место были вызваны скорая помощь и полиция, но помочь женщине уже не смогли

На место были вызваны скорая помощь и полиция, но помочь женщине уже не смогли

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трагедия случилась в подмосковном ЖК «Бутово парк» в нескольких километрах от МКАДа. В новостройке проживали 83-летний изобретатель Сергей В.* вместе с 57-летней дочерью Светланой*. Поздней ночью между родными людьми случилась ссора, которая из словесной перебранки переросла в поножовщину. Предварительно известно, что 83-летний изобретатель схватил со стола нож и ударил им Светлану в шею. На место были вызваны скорая помощь и полиция, но помочь женщине уже не смогли. Светлана истекла кровью и скончалась за 15 минут до прибытия врачей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ссора случилась во время совместного распития спиртных напитков. 83-летний изобретатель Сергей В.* нанес своей дочери 57-летней Светлане колото-резаную ранение шеи. Женщина истекла кровью и скончалась до прибытия медиков. Врачи не смогли реанимировать Светлану и констатировали смерть» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сергей В.* был задержан на месте за совершенное преступление. Пожилого мужчину доставили в следственный отдел Следственного комитета России по Московской области.

Родственники ученого рассказали KP.RU, что пожилой мужчина совсем недавно перенес Covid-19 и с трудом передвигался. Как и почему пенсионер убил свою дочь - предстоит выяснить следствию.

Задержанный мужчина - изобретатель. Несколько лет назад, в соавторстве с братом и племянником, Сергей зарегистрировал патент в области парфюмерной промышленности. Мужчина изобрел способ создания так называемого фантазийного аромата.

Изобретение может быть использовано при изготовлении парфюмерных изделий и позволяет получить качественно новый аромат, к которому не адаптировались бы со временем органы обоняния, и который не искажался бы запахами тела.

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