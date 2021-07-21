Реновация пятиэтажек в Москве: Солнцево отмечает новоселье

Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Пандемия пандемией, а новоселье у москвичей из сносимых хрущевок - по расписанию. Во многих районах столицы участники реновации уже получают ключи от квартир в современных многоэтажках. Теперь праздник и у жителей Солнцево на западе города.
«Это первый дом по реновации в Солнцево, - сказал сегодня, 21 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки на улице Щорса. - Я надеюсь, что большинство домов достаточно быстро переселят в связи с тем, что здесь много стартовых площадок. И на месте ваших домов тоже будут строиться».
С начала июля в первую новостройку реновации в Солнцево переезжают 180 семей - 523 жителя трех домов в Боровском проезде: д. 1 (1964 года постройки), д. 3 (1965 года постройки) и д. 5 (1966 года постройки).
«Программа реновации на западе столицы идет хорошими темпами, с учетом новостройки на улице Щорса в районе Солнцево количество построенных домов по реновации в Западном округе города уже достигло 16, – сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - На сегодня 13 старых домов уже полностью расселены и снесены, восемь – отселены. Жители оставшихся 35 домов находятся в процессе переезда и оформления необходимых документов».
Сегодня в Солнцево мэр также осмотрел новый Ледовый дворец и реконструируемую поликлинику. Двухэтажный спорткомплекс на улице Авиаторов рассчитан на круглогодичную спортивную подготовку по хоккею и фигурному катанию. Кроме тренировок на льду, здесь могут заниматься общей физической подготовкой, гимнастикой, хореографией как профессионалы, так и обычные жители. В Ледовом дворце будут проходить соревнования и занятия учащихся городских спортивных школ. В нем разместят филиал школы хоккейного клуба «Крылья Советы».
А на Солнцевском проспекте практически полностью перестраивают четырёхэтажное здание районной поликлиники. Во время реконструкции сделают новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнят отделку помещений. Вокруг здания все благоустроят и озеленят. Открытие обновлённой поликлиники ориентировочно планируется в августе 2021 года.
Новостройка реновации на улице Щорса в Солнцево выглядит так:
- 24 этажа;
- подземный паркинг на 124 машиноместа;
- 258 квартир - 46 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 35 трехкомнатных;
- везде - улучшенная отделка квартир и мест общего пользования по московскому стандарту реновации;
- удобные для инвалидов и мам с колясками маршруты;
- на нежилом первом этаже с витражной системой остекления - технические помещения и места под офисы;
- «умные» общедомовые и поквартирные счетчики холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы;
- автоматические системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и др.
Двор полностью благоустроен, есть детская и спортивная площадки.
ЦИФРЫ
В программе реновации жилья в Москве участвуют около 1 миллиона москвичей. Под снос попали 5175 устаревших домов.
Сегодня в столице:
- продолжается или уже завершилось переселение жителей 290 домов в 107 новостроек;
- переселяется всего 43,9 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 34,7 тысячи человек;
- подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 миллиона квадратных метров во всех округах города. Это позволит переселить 250 тысяч жителей;
- разработано и утверждено 88 проектов планировки новых кварталов.
К 2024 году планируют построить 5 миллионов квадратных метров жилья для программы реновации с учетом ранее возведенных домов. Благодаря этому начнется переселение около 160 тысяч жителей.