Реновация пятиэтажек в Москве: Солнцево отмечает новоселье

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Пандемия пандемией, а новоселье у москвичей из сносимых хрущевок - по расписанию. Во многих районах столицы участники реновации уже получают ключи от квартир в современных многоэтажках. Теперь праздник и у жителей Солнцево на западе города.

«Это первый дом по реновации в Солнцево, - сказал сегодня, 21 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки на улице Щорса. - Я надеюсь, что большинство домов достаточно быстро переселят в связи с тем, что здесь много стартовых площадок. И на месте ваших домов тоже будут строиться».

С начала июля в первую новостройку реновации в Солнцево переезжают 180 семей - 523 жителя трех домов в Боровском проезде: д. 1 (1964 года постройки), д. 3 (1965 года постройки) и д. 5 (1966 года постройки).

«Программа реновации на западе столицы идет хорошими темпами, с учетом новостройки на улице Щорса в районе Солнцево количество построенных домов по реновации в Западном округе города уже достигло 16, – сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - На сегодня 13 старых домов уже полностью расселены и снесены, восемь – отселены. Жители оставшихся 35 домов находятся в процессе переезда и оформления необходимых документов».

Сегодня в Солнцево мэр также осмотрел новый Ледовый дворец и реконструируемую поликлинику. Двухэтажный спорткомплекс на улице Авиаторов рассчитан на круглогодичную спортивную подготовку по хоккею и фигурному катанию. Кроме тренировок на льду, здесь могут заниматься общей физической подготовкой, гимнастикой, хореографией как профессионалы, так и обычные жители. В Ледовом дворце будут проходить соревнования и занятия учащихся городских спортивных школ. В нем разместят филиал школы хоккейного клуба «Крылья Советы».

А на Солнцевском проспекте практически полностью перестраивают четырёхэтажное здание районной поликлиники. Во время реконструкции сделают новый фасад, заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнят отделку помещений. Вокруг здания все благоустроят и озеленят. Открытие обновлённой поликлиники ориентировочно планируется в августе 2021 года.

КУДА ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ ЖИТЕЛИ

Новостройка реновации на улице Щорса в Солнцево выглядит так:

- 24 этажа;

- подземный паркинг на 124 машиноместа;

- 258 квартир - 46 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 35 трехкомнатных;

- везде - улучшенная отделка квартир и мест общего пользования по московскому стандарту реновации;

- удобные для инвалидов и мам с колясками маршруты;

- на нежилом первом этаже с витражной системой остекления - технические помещения и места под офисы;

- «умные» общедомовые и поквартирные счетчики холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы;

- автоматические системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и др.

Двор полностью благоустроен, есть детская и спортивная площадки.

ЦИФРЫ

В программе реновации жилья в Москве участвуют около 1 миллиона москвичей. Под снос попали 5175 устаревших домов.

Сегодня в столице:

- продолжается или уже завершилось переселение жителей 290 домов в 107 новостроек;

- переселяется всего 43,9 тысячи жителей, из них в новые квартиры уже переехали 34,7 тысячи человек;

- подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 миллиона квадратных метров во всех округах города. Это позволит переселить 250 тысяч жителей;

- разработано и утверждено 88 проектов планировки новых кварталов.

К 2024 году планируют построить 5 миллионов квадратных метров жилья для программы реновации с учетом ранее возведенных домов. Благодаря этому начнется переселение около 160 тысяч жителей.