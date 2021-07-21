В Москве привившимся от COVID-19 предложили сдать плазму крови за 5000 рублей

Став донором, москвичи смогут получить стимулирующие выплаты: 1235 рублей компенсации за питание и 5000 рублей за сдачу 600 мл плазмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сдать плазму крови для лечения заболевших раньше могли только переболевшие коронавирусом, теперь же и люди, которые сделали прививку против COVID-19.

- Переливание плазмы крови переболевших коронавирусом – один из наиболее эффективных методов лечения зараженных пациентов. Клинически доказано, что плазма крови с антителами: в два раза увеличивает вероятность улучшения состояния пациентов и на 19% увеличивает выживаемость, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Став донором, москвичи смогут получить стимулирующие выплаты: 1235 рублей компенсации за питание и 5000 рублей за сдачу 600 мл плазмы. Можно сдать и меньше, но объем разовой донации должен составлять не менее 300 мл. Если же человек готов сдать плазму безвозмездно, то донацию засчитают в количество, необходимое для получения статуса «Почетный донор Москвы» или «Почетный донор России».

К сдаче крови не допустят людей со следующими противопоказаниями: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь II - III ст, ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания.

Кто может стать донором?

- граждане РФ или имеющие вид на жительство в России на срок от одного года,

- лица от 18 до 55 лет,

- вес – от 50 кг,

- отсутствие противопоказаний к донорству крови,

- лица, имеющие сертификат о вакцинации,

- сдать плазму крови можно не ранее 30-го дня после второго этапа вакцинации.

Как записаться на сдачу плазмы?

- позвоните на горячую линию +7 (495) 870-45-16,

- запишитесь на предварительное тестирование в один из восьми пунктов (Центр крови им. О.К.Гаврилова (Поликарпова), Центр крови им. О.К.Гаврилова (Бакинская), ГКБ им. М.П. Кончаловского, ГКБ №52, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова),

- по результатам анализов вас пригласят на сдачу плазмы.