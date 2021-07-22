Победа Forex Optimun: недобросовестное онлайн-издание наказано

Суд признал клеветой негативные отзывы о брокере на сайте Инфоскам.ру Фото: Shutterstock

Такое беспрецедентное решение вынес Девятый арбитражный суд Москвы, который рассматривал иск известного международного брокера Forex Optimum Group к администратору сайта Инфоскам.ру .

Опубликованная на сайте негативная информация о работе онлайн-брокера была признана недействительной и носящей целенаправленно порочащий характер. До сих пор народ у нас в инете безнаказанно писал, что хотел. В том числе и за деньги, если нужно было «утопить» компанию-конкурента или по каким-то другим причинам кого-то оболгать. Более того, директор веб-студии Kraftwork Роман Усов, убежден, что 70 % всех откликов в любой области написаны на заказ. Принципиальным в этом деле (№А40-67642/20-51-488) является то, что ответчиком стало конкретное лицо — администратор сайта, написавший и разместивший, статью. Суд обязал его выплатить истцу расходы на нотариальные услуги, а также оплатить работу представителя Forex Optimum Group в судебном заседании. Впереди еще речь о компенсации за причинение морального, репутационного и материального ущербов. В подобных неприятных положениях, в какое был поставленн онлайн-брокер «Форекс Оптимум Групп», сплошь и рядом оказываются и многие другие. Ни с того ни с сего на сайте вдруг появляется серия несправедливых отрицательных отзывов от якобы пользователей, от якобы журналистов и всяческих специалистов. И не отмоешься. Ложка дегтя…А ведь остальные потенциальные потребители услуг очень ориентируются на подобного рода информацию! Согласно исследованию «Яндекс.Метрика» и GFK Rus, отзывам на сайтах безоговорочно доверяют 10 % граждан России. И уж совершенно точно абсолютное большинство их читает и составляет затем свое мнение. Что делать в таких случаях? Собаки лают, караван идет... Обычно так и было. Приходилось закрывать глаза и продолжать следовать своим же курсом. Агрессивной антирекламе под видом отликов недовольных клиентов или статей псевдоэкспертов сложно противостоять. В суд не пойдешь: пишет не СМИ, кого призывать к ответу? В данном случае порочащая информация была размещена в виде «экспертной» статьи на специализированном сайте. Для чего это делается понятно. Расценки тоже известны. Это целый бизнес. Непыльный. Но грязный. И, увы, популярный, поскольку моментально приносит нужный эффект. С рынка практически сразу удаляется более успешный конкурент. Во всяком случае его деятельность притормаживается, и он вынужден заниматься не своими прямыми обязанностями, а как-то реагировать на провокацию. Особенно чувствительны потребители к черному пиару в адрес компаний из финансовой сферы — банков, паевых фондов, онлайн-бирж. Это как раз случай Forex Optimum Group. Многие затыкают рот клеветникам, выплачивая им приличную мзду за то, чтобы они убрали с сайта негативную лживую информацию. Кстати, это еще одна причина, по которой эта информация вообще попадает в сеть. Некоторые владельцы сайтов лично организуют на своих страничках информационную атаку, чтобы затем прекратить ее за хорошее вознаграждение. Кроме того, на негатив народ клюет. Это еще и хорошая маркетинговая тактика. Привлекая читателя якобы инсайдерской информацией о проблемах какого-то популярного интернет-проекта, тут же предлагаешь ему «спасательный круг»: юридические или другие консалтинговые услуги. А что? Промоакция – что надо. Дешево и сердито. Юристы «Форекс Оптимум Групп» решили не сдавать свои позиции и не играть ни с кем в поддавки. Они обратились в суд с иском о защите деловой репутации и выиграли дело. Ответчиками выступали владельцы двух интернет-площадок для отзывов — Дмитрий Никаноров (Инфоскам.ру) и Таисия Смирнова (Антинес.ру). Из постановления Арбитражного суда Москвы: «Владелец Интернет-сайта должен нести ответственность за размещение информации, противоречащей закону, поскольку именно он является лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса». Более того, учитывая тот факт, что «дельце сфабриковано», поскольку очевидна искусственность размещенных порочащих откликов, суд обязал ответчика публично признаться в распространении клеветы и опровергнуть лживые сведения. Вторая ответчица к моменту суда сама удалила со своего сайта весь негатив и избежала иска. И это тоже победа. Прецедент создан. Нельзя больше позволять нечистоплотным людям так вести дела и бесстыдно у всех на глазах зарабатывать, очерняя ответственный бизнес. По мнению директора Центра исследования деловой и политической репутации Сергея Минаева, нынешняя победа компании «Форекс Оптимум Групп» —показательна и значительна. Она может стать поворотной. Очень вероятно, что с этого момента и другие компании не захотят больше мириться с потоком льющейся на них грязи. Пора взыскивать с мошенников и дезинформаторов солидные компенсации за моральный вред и понесенные компаниями убытки. С этими гражданами надо разговаривать языком строгости закона и их же собственным языком – денежным. Нужно, чтобы клеветать стало финансово невыгодным предприятием. Тем более, что закон такой уже прописан и недавно принят Госдумой (изменения в ст. 128.1 УК.) В соответствии с ним, за клевету, распространяемую в интернете, полагается штраф в размере до 1 млн рублей или тюремный срок до двух лет. Кстати, история с Forex Optimum Group еще не закончена. Компания вполне может затеять вторую часть «марлезонского балета» и подать на обидчиков в суд, возбудив уже уголовное дело.

Таисия Луговая