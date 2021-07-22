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Общество22 июля 2021 15:44

Обманутые дольщики из пяти ЖК пожаловались руководителю подмосковного СК: «Требуем не квартиры, а деньги»

Пока идет следствие, за работой новых застройщиков следит специальная комиссия
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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По итогам приема был намечен план конкретных действий

По итогам приема был намечен план конкретных действий

Личный прием обманутых дольщиков в среду, 21 июля, провел руководитель Главного Следственного управления по Московской области Александр Стариков. Со своей болью к нему пришли представители пяти жилых комплексов, расположенных в разных районах Подмосковья: «Пятиречье», «Пушкарь», «Малая Истра», «Березовая роща» и «Опалиха парк». На всех у них одна проблема: деньги за квартиры заплачены, а новоселье затянулось. Против застройщиков возбуждены уголовные дела, а пока органы разбираются, дома достраивают новые инвесторы. Ждать люди уже устали.

- Представители дольщиков ЖК «Березовая роща» выразили несогласие с решением «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства» о достройке проблемного объекта. Люди хотят получить именно денежную компенсацию, - рассказала «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Александр Стариков дал поручение подчиненным исследовать процедуру решения этого вопроса и оказать помощь в подготовке соответствующего обращения в Фонд.

Представители остальных ЖК попросили следователей проконтролировать ход работ, которые сейчас ведут новые инвесторы. И беспокойство людей можно понять - будучи уже обманутыми, они не доверяют новым фирмам.

- Дольщики ЖК «Опалиха парк» выразили недовольство несвоевременности направления соответствующими должностными лицами ходатайства в Фонд о применении механизма по решению проблемы участников долевого строительства. По данному факту в Главном следственном управлении уже проводится проверка, - добавили в подмосковном СК.

По итогам приема был намечен план конкретных действий, которые помогут жителям Подмосковья наконец заехать в собственные квартиры. Сотрудники ГСУ СК России по Московской области с коллегами из Министерства жилищной политики Московской области, Фонда и иных контролирующих органов будут и дальше продолжать работу в решении проблем обманутых дольщиков.

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