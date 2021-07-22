В Рузе соседи нашли семь «детей-маугли» в сарае: «Передрались все из-за еды»

По словам соседки детей, полиция и комиссия по делам несовершеннолетних бездействовали, хотя жалобы к ним поступали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет разбирается в деталях трэш-истории, которая произошла в подмосковной Рузе. Там нашли шестерых детей, которые в течение месяца жили на улице. Потому что мама и ее новый сожитель выгнали их из дома.

По крайней мере, так утверждают соседи.

Одна из жительниц поселка Брикет пожаловалась детскому омбудсмену Московской области, рассказав историю неблагополучной семьи, в которой целых 7 детей…

«МОЮТСЯ ПОД МОСТОМ В РЕЧКЕ»

«В 2020 году умер их биологический отец, вся семья жила у него в квартире, но не была там прописана. После этого их выселили…»

В рассказе женщины много непонятных и спорных моментов. Судя по всему, многодетную семью выселил кто-то из родственников умершего мужчины.

Заявительница говорит, что мать увезла детей куда-то в Москву, но периодически возвращалась, пьяная и с детьми, взламывала замок квартиры, но затем приезжала полиция и снова всех выставляла на улицу.

«Мать нашла нового мужчину в поселке Брикет. Но домой они детей не пускают. Они скитаются по улице, живут то в сарае, то в шалаше. Моются под мостом в речке. Мы их подкармливаем и одеваем… Мать их кормит редко. За последние три дня она сегодня в первый раз принесла им пакет с едой. Так они передрались все из-за еды».

Чтобы показать, в каких условиях в сарае вынуждены жить дети, женщина записала видео и выложила их в соцсети.

По ее словам, полиция и комиссия по делам несовершеннолетних бездействуют, хотя соседи жаловались.

ДЕТЕЙ УВЕЗЛИ В МОСКВУ

- По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, женщина с семью детьми приехала в Рузу к своему сожителю только в июне, - сообщила kp.ru детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. - Попала в поле зрения подразделения по делам несовершеннолетних после жалоб соседей на то, что дети весь день проводили на улице. Детям от 6 до 16 лет, все зарегистрированы и обучаются в Москве. Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет.

При этом Мишонова подтверждает: семья действительно находится в сложном положении.

- В настоящее время дети временно, по заявлению матери, помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы.

В подмосковной полиции сообщают, что матери семерых детей 45 лет.

- За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности по той же статье.

Следственный комитет начал собственную проверку.

- Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц ОДН и органов опеки, - отметила старший помощнику руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.