В Москве 18-летняя девушка упала лицом на нож во время ночной готовки

В настоящее время жизни и здоровью юной москвички ничего не угрожает. Врачи оказали всю необходимую помощь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трагичный случай произошел на севере столицы в районе Коптево. В одной из квартир на улице Михалковская живет 18-летняя Марина В.* Ночью девушка поняла, что проголодалась и решила приготовить себе поздний ужин. Нарезая ножом продукты, Марина оступилась и поскользнулась на мокром полу кухни. Девушка не удержала равновесие и очень неудачно упала на пол, лицом на нож, который все это время сжимала в руке. Кровь хлынула из раны на щеке. Перепуганная девушка сразу вызвала скорую помощь.

«Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощь оказали пострадавшей 18-летней Марине В.* первую помощь. Была зафиксирована колотая рана правой щеки. К счастью, нож вошел неглубоко в ткани лица и ранение оказалось не таким серьезным. Кровотечение быстро остановили и отправили девушку в травматологическое отделение», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящее время жизни и здоровью юной москвички ничего не угрожает. Врачи оказали всю необходимую помощь. Девушка восстанавливается дома. В свою очередь, полиция проводит проверку по факту получения москвичкой ножевого ранения во время ночного перекуса.