Михаил Дегтярев: в Хабаровске построим межвузовский кампус за 15 миллиардов рублей

Михаил Дегтярев: строительство межвузовского кампуса позволит повысить стандарты образования в регионе. Фото: Правительство Хабаровского края

В ходе прямой линии, которая прошла 21 июля, врио губернатора Хабаровского края заявил, что в краевом центре планируется строительство межвузовского кампуса, стоимостью 15 миллиардов рублей. Заявка на объект уже направлена в адрес Министерства науки и высшего образования РФ.

Сеть межвузовских кампусов в стране будет создаваться в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина в 2022–2030 годах. Объекты должны располагаться в регионах, которые отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям.

В число участников кампуса в Хабаровске войдут Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Хабаровский государственный институт культуры, Дальневосточный государственный медицинский университет. Общая площадь объекта составит свыше 400 тысяч кв. м.

– Такой масштабный и амбициозный проект позволит повысить стандарты образования, культуры и спорта в регионе. Более того, кампус может стать центром притяжения талантливых студентов из соседних регионов и иностранных государств. Для них открывается перспектива не только получения здесь высшего образования, но и дальнейшего трудоустройства, что для экономики края является несомненным плюсом, – отметил Михаил Дегтярев.