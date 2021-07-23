Рекорды будущих станций метро в Москве: Самый длинный эскалатор - на «Марьиной Роще», первый стеклянный потолок - на «Новаторской»

Проектное решение станции метро "Марьина роща". Фото: mos.ru

Столичное метро расширяется. Новые линии и станции сегодня строятся сразу на нескольких участках.

- Главным проектом останется Большая кольцевая линия, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - В этом году мы планируем завершить проходку всех тоннелей БКЛ, а также открыть на ней 11 станций. Восточный участок кольца уже готов почти наполовину. На западном участке станции «Терехово» и «Кунцевская» построены на 69%.

По его словам, на бывшей Каховской линии, которая станет единым с БКЛ маршрутом, завершается облицовка платформенного участка реконструируемой «Варшавской». Некоторые намеченные к запуску в ближайшие годы станции станут самыми необычными в столичном метро. Рассказываем, какие новшества на них появятся.

ТЕПЛО КРУГЛЫЙ ГОД

На Сокольнической линии «Новомосковская» станет первой в метро города наземной с отоплением. Для этого на ней поставят больше вентиляционной техники, благодаря которой увеличат подачу теплого воздуха. Кроме того, вестибюли дополнительно утеплят, а на путевых стенах появятся двойные стеклопакеты. Это поможет сохранить тепло и избавит павильон от наледи. Еще одна фишка станции - скульптура всемирно известного автора, члена Союза художников России Даши Намдакова. Ее сделают в стиле минимализма. Работа будет символизировать движение и динамичное развитие Москвы.

«Новомосковская» станет первой cтанцией с наземной с отоплением. Фото: mos.ru

Где находится: за станцией метро «Коммунарка» в районе улицы Потаповская Роща.

Когда откроют: до конца 2023 года.

ОГОНЬ И СОЛНЦЕ НАД ГОЛОВОЙ

«Новаторская» на Большой кольцевой линии будет первой со стеклянным потолком, ещё и цветным. Подвесную конструкцию соберут из разных по размеру панелей из триплекса. Цветная пленка на них оранжевого цвета трех оттенков украсит потолок огненными всполохами солнца. Стекло используют также и для отделки наземных павильонов. Панели с внешним слоем из закалённого стекла и специальной полимерной пленкой, которыми оформят стены, способны при ударе удерживать осколки.

Цветной потолок на станции метро "Новаторская". Фото: mos.ru

Где находится: вдоль улицы Новаторов, около пересечения с Ленинским проспектам, в районах Проспект Вернадского и Обручевский.

Когда откроют: для конца 2021 года.

ТАКИХ КОЛОНН ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ

На Троицкой линии станцию «Улица Строителей» впервые в столичной подземке построят с колоннами-«галочками» на платформе. Это будут конструкции с яркими желтыми вставками. Внешне они напоминают строительные крепления. Такие можно увидеть, например, на подъемных кранах. Необычные колонны словно расчертят все пространство на станции от пола до потолка.

Станцию "Улица Строителей" не спутаешь с другими из-за ярких желтых элементов. Фото: mos.ru

Где находится: вдоль Ленинского проспекта, севернее пересечения с ним улиц Строителей и Панферова.

Когда откроют: до конца 2023 года.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ!

«Марьина Роща» Большой кольцевой линии (прежнее рабочее название - «Шереметьевская») станет самой глубокой станцией нового метрокольца. На ней запустят самый длинный эскалатор - 130 метров. Строители уже назвали ее одной из самых технически сложных возводимых станций. По своей конструкции «Марьина Роща» будет похожа на соседнюю станцию «Савёловская». Все совпадает - глубокое заложение, пилонная, то есть с массивными столбами для поддержания сводов, трехсводчатая с островной платформой. Украшением новой станции станут сферические сооружения в вестибюле в виде стальных шаров, которые задекорируют колонны. Еще одна деталь - колонны на платформах напомнят пузатые фарфоровые чайники.

«Марьина Роща» (рабочее название станции - "Шереметьевская") станет самой глубокой станцией БКЛ. Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Где находится: вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи.

Когда откроют: до конца 2022 года.