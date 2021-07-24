Погода в Москве 24 июля – 1 августа 2021: Похолодает до +3, а потом вернется 33-градусный зной

Москву будет бросать то в жар, то в холод Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Москве солнечно и прохладно (по сравнению с недавним зноем, конечно): в субботу днем +21...+23, в воскресенье +23...+25. А вот ближайшая ночь, на воскресенье, 25 июля, по-настоящему удивит. Воздух в Подмосковье местам может остыть до +3 градусов, предупреждают в Гидрометцентре России! В большинстве районов, впрочем, теплее, +7...+12, но и такая температура после душных ночей покажется освежающей.

Три градуса тепла в конце июля – нормально ли это? Не особо, честно говоря. В Москве, скажем, минимальная температура для 25 июля +6,5 градуса, она зафиксирована почти столетие назад, в 1928 году. Впрочем, в мегаполисе рекорд по холодам побит не будет. Зябкую ночь ощутят только дачники или те, кто отправится в лес с палатками. Прохладу принесет воздух из полярных широт, который проникнет в среднюю полосу вслед за холодным атмосферным фронтом, объясняют в центре “Фобос”.

А с самого начала рабочей недели вернется жара, обещают синоптики Гидрометцентра в своих прогнозах погоды в Москве на 24 июля – 1 августа.

В понедельник, 26 июля, ночью +12...+17 градусов (то есть уже совсем не то что накануне), днем до +28, переменная облачность, без осадков.

Во вторник ночью те же +12...+17, днем воздух раскалится до +30, небо ясное, никаких дождей.

В среду и четверг, 28 и 29 июля, по ночам +14...+19, днем не выше +27, возможны короткие дожди.

В пятницу, 30 июля, жара усилится до +31 градуса, будет сухо.

В субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, солнечно и знойно: днем до +33, по ночам +17...+22 градуса.

Июль 2021 в Москве по средней температуре пока на 5 градусов теплее климатических норм. И, похоже, следующая неделя только усилит эту аномалию.