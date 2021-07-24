Адвокат насмерть сбившей двоих детей студентки рассказал, почему ее надеются вернуть под домашний арест

Валерия Башкирова в Тверском районном суде. Фото: пресс-служба суда

18-летняя студентка Валерия Башкирова сейчас находится в женском СИЗО №6 «Печатники». Напомним, автомобилистку обвиняют в ДТП, которое унесло жизни двоих детей. 16 июля, на своей «Мазде» Башкирова сбила троих детей, которые переходили дорогу по зебре. Двоюродные братья 5 и 4 лет погибли, их младшая девятимесячная сестренка попала в больницу, но к счастью, обошлось и девочка быстро пошла на поправку. Малышку спас пристегнутый ремень безопасности в детской коляске.

Виновницу жуткой аварии задержали на месте ДТП. Алкоголь и наркотики в крови студентки не нашли. Спустя сутки, 17 июля, суд отправил ее под домашний арест. А в понедельник, 19 июля, меру пресечения ужесточили: в СИЗО ее отправили до 16 сентября.

Это решение уже обжаловал адвокат Валерии Башкировой. Новое заседание по избранию меры пресечения состоится в ближайшие дни. И по мнению экспертов, у студентки есть все шансы вернуться под домашний арест.

- В УПК четко прописаны критерии избрания ареста в качестве меры пресечения. Прежде всего, это наличие судимостей, отсутствие регистрации и постоянного места жительства, а так же потенциальная опасность побега и препятствование ходу следствию. В этой ситуации никакой угрозы студентка с московской пропиской для следствия явно не представляет. Сам состав преступления, несмотря на наличие двух трупов, квалифицируется как преступление средней тяжести. Оно было совершено без злого умысла. То есть суд мог отправить ее именно под домашний арест. СИЗО, вероятно, было выбрано с учетом большого общественного резонанса. Эта мера пресечения имеет все шансы на обжалование. Мне известны реальные примеры, когда людей по тяжким статьям помещали под домашний арест, - прокомментировал Ринат Бичурин, адвокат.

Апелляцию адвоката Башкировой рассмотрят в начале следующей недели. Напомним, по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц» обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

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