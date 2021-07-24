Мошенники обокрали сына председателя Совета Министров СССР Георгия Маленкова

Андрей Георгиевич Маленков (справа) долгие годы занимался наукой. Фото: Оренбургский губернаторский музей

В полицию обратился 84-летний Андрей Георгиевич Маленков, сын экс-руководителя СССР Георгия Маленкова. Долгие годы мужчина занимался наукой, стал специалистом в области биофизики, доктором биологических наук, профессором и почётным вице-президентом Российской академии естественных наук.

Построив успешную карьеру ученого, Андрей Георгиевич ушел на покой и проживает в скромной квартире на окраине Москвы. Недавно пожилому мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Подняв трубку, Андрей Георгиевич услышал приятный женский голос, который представился сотрудником Центрального банка России. Звонившая женщина сообщила пенсионеру, что на его счетах замечена подозрительная активность и для того чтобы обезопасить накопления - их необходимо перевести на специальный безопасный счет.

Набившая оскомину легенда сработала снова, Андрей Георгиевич поверил аферистке. Пенсионер отправился в ближайшее отделение банка, где стал переводить свои деньги на счета мошенников.

«84-летний Андрей Георгиевич совершил три перевода на счета, которые ему продиктовала мошенница. В общей сложности пенсионер перевел 605 тысяч рублей. Звонившая женщина сообщила Андрею Георгиевичу, что операции прошли успешно и можно не беспокоиться за сохранность средств. Пообещав, что вскоре деньги вернутся обратно на счета пенсионера, мошенница положила трубку», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Андрей Маленков настолько поверил в легенду мошенницы, что еще полтора месяца не обращался в полицию, ожидая, что вот-вот деньги вернутся с безопасного счета обратно на его карту. Однако дни шли, а деньги все не поступали. Наконец пенсионер догадался, что его обманули и с заявлением обратился в полицию.

В настоящее время оперативники проводят проверку и разыскивают мошенницу, которая обокрала сына председателя Совета Министров СССР Георгия Маленкова.

Отец потерпевшего, Георгий Маленков, был одной из ключевых политических фигур в советском союзе. Маленков сыграл одну из главных ролей в так называемом «Ленинградском деле», представлявшем собой серию судебных процессов в конце 1940-х - начале 1950-х годов против государственных и партийных руководителей. Именно из-за «ленинградского дела» 12 января 1950 года в СССР вновь вводится смертная казнь «по отношению к изменникам Родины, шпионам и подрывникам-диверсантам», ранее упраздненная в 1947 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. По результатам «Ленинградского дела» были приговорены к расстрелам многие политические фигуры того времени.

После смерти Иосифа Сталина в 1953 году Георгий Маленков стал фактическим руководителем СССР в должности Председателя Совета Министров. Курировал ряд важнейших отраслей оборонной промышленности, в том числе создание первой в мире АЭС, расположенной в Калужской области.

В январе 1955 года при активном участии Никиты Хрущева, Маленкова подвергли критике на пленуме партии, а 8 февраля его заменили на посту главы Кабинета министров Николаем Булганиным.