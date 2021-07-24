В Москве случайно обнаружили подпольное казино из-за сработавшей пожарной сигнализации

По факту обнаружения нелегального казино проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение от бдительных жителей Солнечногорского проезда в Москве. Среди ночи граждане заметили странное: из подвала соседнего здания строем стали выходить прилично одетые люди, около 40 человек. Все толпились во дворе и явно нервничали, оглядываясь на здание. Среди соседей и раньше ходили слухи, что где-то в окрестностях работает подпольное казино, но обнаружить его до сих пор не удавалось. На место происшествия сразу была направлена оперативная группа, которая проверила здание и обнаружила неприметный вход в подземный мир азартных игр.

«В подвальном помещении одного из домов на Солнечногорском проезде было обнаружено подпольное казино. Обнаружить нелегальное помещение для азартных игр помог счастливый случай. В здании сработала пожарная сигнализация и все игроки толпой выбежали из подвала на улицу, чем привлекли к себе внимание бдительных соседей.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время по факту обнаружения нелегального казино проводится проверка. В подвали были обнаружены мониторы и системные блоки на которых может быть установлено программное обеспечение для азартных игр. Ведется следствие и устанавливаются все детали происшествия.