В Королеве от коронавируса вылечили 102-летнего ветерана: «Я во второй раз родился, врачи вытащили меня с того света»

Ветерана Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от коронавируса Фото: Кадр видео

Хорошую новость о выздоровлении Ветерана Великой Отечественной войны Николая Багаева, в субботу, 24 июля, сообщил мэр подмосковного Королева, Александр Ходырев. Градоначальник лично встретил 102-летнего ветерана на выписке. Почти два месяца за жизнь Николая Николаевича, который заразился коронавирусом, боролись в местной ЦРБ. Шансы на выздоровление были не высоки: у ветерана целый букет хронических болезней. Но врачи справились.

- Тяжело было, но я видел, что врачи боролись, и я им помогал. Врачам хочу сказать огромное спасибо. Они вытащили меня с того света, я во второй раз родился. Мне 102 с половиной года. Они все делали, с большим уважением ко мне относились, - рассказал Николай Николаевич Багаев.

В честь выздоровления ветерана утроили небольшой праздник на входе в больницу. Домой его провожали лечащие врачи и другие пациенты больницы. Ветерана в мундире с орденами встречали криками: «Ура врачам».

В декабре этого года Николай Багаев отметит 103-й день рождения. Его выздоровление от коронавируса — случай уникальный. Во всем мире с этим заболеванием справились лишь несколько пациентов старше 100 лет.

Теперь ветерану предстоит курс реабилитации в санатории. Во времена Великой Отечественной войны Николай Багаев получил два ранения. Но он не сдался и весной 1945 года с победой вошел в Кенигсберг. По словам медиков, выздороветь ему помогли сила духа и желание во что бы то ни стало победить вирус.