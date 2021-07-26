Тело преподавателя Финансового университета при правительстве РФ нашли в лесу в Мытищах

Полиция устанавливает причины гибели женщины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 25 июня в лесу недалеко от жилых домов в Мытищах местные жители прогуливались с собаками. Животные хорошо слушали команды хозяев, поэтому в лесу их спускали с поводка. Но в этот раз собаки не спешили возвращаться из чащи. Тогда одному из хозяев пришлось отправиться за ними. Похоже, что животных что-то заинтересовало, это могли быть птицы или белки. Но зайдя в лес поглубже, хозяин увидел, что на самом деле привлекло собак. На земле лежала молодая женщина. Сначала мужчина подумал, что ему показалось и включит фонарик на телефоне, но подойдя ближе, понял, что это не обман зрения. Поза и цвет кожи женщины, не оставляли надежд привести её в чувства. Она была мертва. Мужчина взял собак на поводок и стал звонить в полицию.

— В лесном массиве без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп женщины, давность смерти около 15 часов. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, — сообщил источник kp.ru

Личность погибшей довольно быстро удалось установить, ей оказалась преподаватель одной из кафедр Финансового университета при правительстве РФ. Сейчас полиция устанавливает причины её гибели и разыскивает всех, кто видел женщину накануне её смерти.