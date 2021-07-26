Задержанный за подготовку убийства глава отдела полиции Егорьевска уволен

Начальник ОМВД России по городскому округу Егорьевск Олег Ермаков был задержан 8 июля. Фото: Александр ГЛУЗ

23 июля 2021 года из правоохранительных органов официально уволен — глава отдела полиции Егорьевска. Как стало известно kp.ru, это произошло спустя 2 недели после задержания полковника.

— Официально подозреваемый был уволен из правоохранительных органов в минувшую пятницу, 23 июля, до этого момента он был отстранён от работы. В данный момент находится под стражей, — сообщил источник kp.ru.

Следствие по делу 48-летнего полковника ещё продолжается.

Напомним, что глава полиции подмосковного Егорьевска был задержан 8 июля. 48-летнего полковника Олега Ермакова заподозрили в подготовке убийства риэлтора. Вскоре в поле зрения оперативников попал и сын Олега Борисовича — Александр, занимающий пост старшего уполномоченного московского УБЭП. В ходе расследования в их кабинетах, квартирах и домах стали проводить обыски. В результате осмотра загородного дома полковника, оперативники обнаружили 5 миллионов долларов. Примечательно, что деньги Начальник полиции Егорьевска хранил в армейском переносном термосе.