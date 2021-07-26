Собянин: «За эту неделю новых случаев коронавируса в Москве стало меньше на 27%»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Коронавирус хотя и медленно, но сдаёт свои позиции. Новых заражений в городе становится меньше.

«Такая сложная ситуация была, мы это прошли, - сказал сегодня, 26 июля, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии после комплексной реконструкции филиала №1 городской поликлиники №9 на Есенинском бульваре. - Сейчас, наверное, полегче. За эту неделю только выявляемость упала на 27 процентов, за прошедшую неделю. И перед этим падение было большое - в два с лишним раза».

Мэр поблагодарил врачей за их помощь в борьбе с опасной инфекцией. По его словам, несмотря на пандемию, в городе продолжается масштабная реконструкция районных поликлиник. Полностью обновили и устаревшее здание на Есенинском бульваре.

«Поликлиника юбилейная - 20-я в этой программе реконструкции, - сказал мэр. - Ровно 20 зданий мы запустили в строй, и еще 50 с лишним находятся в активной фазе ремонта. Всего 130 поликлиник, а дальше посмотрим, какие еще здания требуют модернизации».

Сегодня на юго-востоке столицы мэр также осмотрел новостройку в Кузьминках, заселяемую по программе реновации, и строящуюся школу на Окской улице.

Переселенцы получат квартиры в 18-этажном монолитном доме с подземным паркингом на улице Юных Ленинцев. Как и остальные дома реновации, эта многоэтажка оснащена «умными» общедомовыми и поквартирными приборами учёта холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. Это позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи. С 30 сентября этого года в новостройку на улице Юных Ленинцев начнет переезжать 161 семья – 430 жителей двух соседних домов по той же улице: д. 71, корп. 2 (1962 года постройки) и д. 44, корп. 3 (1961 года постройки).

А с 1 сентября этого года детей примет новый учебный корпус, который войдёт в состав школы № 825 и строится рядом с основным её зданием на Окской улице. В 3-этажном здании смогут учиться 350 воспитанников начальной школы.

На втором этаже разместят актовый зал на 124 зрительских места, в котором можно будет проводить музыкальные, театральные и танцевальные программы. Спортивный зал оснастят для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и настольный теннис, а также для занятий по гимнастике и общей физической подготовке.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Обновленная поликлиника Есенинском бульваре находится в четырехэтажном здании, построенном в 1964 году. Во время реконструкции его практически полностью перестроили:

- обустроен новый фасад;

- заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки;

- выполнена отделка помещений;

- установлено около 2 тысяч единиц современной медтехники, мебели и расходных материалов. В том числе 1 рентгенографический комплекс, 1 маммограф, 1 флюорограф (U-дуга), 4 аппарата УЗИ;

- благоустроены подходы к зданию.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Все поликлиники после реконструкции работают по новому московскому стандарту:

- врачей расселяют по кабинетам так, чтобы очереди уменьшились и ожидание приема стало комфортным;

- для пациентов с признаками инфекции - отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых и заболевших;

- больные получают современную диагностику. Например, в головных зданиях поликлиник - МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппараты тредмил (для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборы для исследования функции внешнего дыхания (спирографы, бодиплетизмографы), эндоскопическая техника;

- с помощью цифровых технологий пациенты получают доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно узнавать результаты своих анализов и исследований;

- для посетителей - зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами;

- для врачей и медицинских сестер - комнаты отдыха;

- рядом с поликлиниками - газоны, лавочки, детские площадки, парковочные места.