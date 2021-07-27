Москва развивает электротранспорт

В столице активно развивается электрический наземный городской транспорт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва – один из самых современных мегаполисов мира, который не только постоянно улучшает транспортную инфраструктуру, но и интегрирует в нее передовые технологии. Главным новаторским решением в этой области стало развитие электротранспорта, который делает город чище и тише, а также является перспективным для инвестиций.

ЭЛЕКТРОБУСЫ, НА СТАРТ!

Власти Москвы стимулируют рост рынка электрокаров, предоставляя льготы их владельцам. Помимо этого, в столице активно развивается электрический наземный городской транспорт. К примеру, за десять лет обновили почти 80% парка трамваев. Теперь это современные составы, которые получают признание даже на международном уровне. Как отмечает Аналитический центр Москвы, в прошлом году трамвайная система Москвы стала победителем международной премии Global Light Rail Awards в номинации «Самая развивающаяся система».

Одним из наиболее перспективных проектов транспортной системы Москвы стало внедрение электробусов. Сегодня на 52 маршрутах наземного транспорта курсируют 650 электробусов. До конца года в Москву придут ещё 350 электробусов. Из них 60% соберут на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. К 2022 году по столичным улицам будут ездить уже 1000 таких машин. Кстати, сегодня парк электробусов в Москве - самый большой среди европейских столиц.

Что касается обновления парка общественного транспорта на двигателях внутреннего сгорания, то, например, замена каждого дизельного автобуса на электробус в среднем сокращает выбросы CO2 на 60,5 тонны/год.

Роль «зеленого» транспорта в развитии современных городов трудно переоценить не только с точки зрения экологии. Это ещё и прекрасный объект для инвестиций. Для финансирования проектов по развитию экологичных видов транспорта Москва разместила «зеленые» облигации.

Одним из наиболее перспективных проектов транспортной системы Москвы стало внедрение электробусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ

На Московской Бирже 27 мая этого года был размещен выпуск «зеленых» облигаций города Москвы. Москва стала первым регионом России, выпустившим «зеленые» облигации, средства от которых пойдут на проекты по сокращению отрицательного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности транспорта.

«За последние несколько лет «зеленые» облигации выпустили Париж, Ванкувер, Стокгольм, Женева, Осло, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - С выпуском «зеленых» еврооблигаций Москва войдет в клуб городов и стран мира, применяющих «зеленое» финансирование – инструмент, который отражает повышение внимания властей и населения к тому, чтобы развитие городов и стран было устойчивым, экологически эффективным. Этот опыт Москвы станет хорошим примером для других субъектов Российской Федерации, которые активно финансируют мероприятия по развитию общественного транспорта, улучшению качества воздуха и ряд других экологических проектов».

Полученные от выпуска «зеленых» облигаций средства Москва направляет на два ключевых транспортных проекта, которые положительно влияют на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей. Это закупка электробусов и строительство линий и станций Большой кольцевой линии метрополитена (БКЛ). За счет средств от «зеленых» облигаций в 2021 году город планирует купить порядка 400 электробусов.

Кроме того, будет профинансировано строительство 18 станций и 43,8 километра линий, а также реконструкция 3 станций и 4 километров линий БКЛ. Знаковым событием станет также и то, что в 2022 году БКЛ должна замкнуться, что создаст дополнительный важный транспортный контур для москвичей. Благодаря открытию движения по участкам БКЛ, начиная с 2022 года, ориентировочно не менее 13 тысяч автомобилей смогут ежедневно не выезжать на улицы города. Это обеспечит снижение выбросов загрязняющих веществ на 885,5 тонн в год и углекислого газа (CO2) на 28 тысяч тонн в год.

«При размещении инвесторы продемонстрировали высокий интерес к «зеленым» облигациям Москвы, - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. - Объем заявок на покупку в 1,2 раза превысил предложение. В связи с этим город рассматривает возможность при благоприятной рыночной конъюнктуре разместить новые выпуски «зеленых» облигаций, в том числе, специальные выпуски для физлиц, которые дадут гражданам возможность не только получать доход, но и участвовать в финансировании проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье людей».

Сегодня на 52 маршрутах наземного транспорта Москвы курсируют 650 электробусов. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ОТ ЛИТРОВ К КИЛОВАТТАМ

Рынок личного электрифицированного автотранспорта тоже не стоит на месте. В России и в Москве за последние годы он стал развиваться активнее, хотя по темпам роста существенно отстает от стран Западной Европы или США. По данным Международного энергетического агентства, только за прошлый год на дорогах по всему миру прибавилось 3 миллиона автомобилей на электротяге, а всего в мире их теперь порядка 10 миллионов. Согласно обнародованному Европейской комиссией пакету предложений по сокращению вредных выбросов в атмосферу, к 2035 году Евросоюз планирует полностью отказаться от продаж бензиновых и дизельных автомобилей.

ВАЖНО!

Замена одного дизельного автобуса на электробус обеспечивает:

- снижение выбросов загрязняющих веществ на 260,5 кг/год для класса Евро-4 и на 189 кг/год для класса Евро-5;

- сокращение выбросов углекислого газа (CO2) в среднем на 60,5 тонн год.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Всего в России зарегистрировано более 11 тысяч электромобилей. Только за 2020 год их число в стране выросло на 71%.

В Москве сейчас около 2 тысяч электрических автомобилей. Интерес к машинам на электротяге демонстрирует не только увеличение непосредственно парка таких авто, но и растущее внимание к новым электрокарам.

Москва по итогам 2020 года стала лидером по продажам новых электрокаров среди субъектов РФ. Из 687 купленных в 2020 году россиянами новых автомобилей на электротяге москвичи приобрели 240 – или больше трети. А вот к подержанным электромобилям в столице относятся спокойнее. Из более 5 тысяч купленных в России в прошлом году подержанных электрокаров на Москву приходится лишь 219 – около 4%. В тройку лидеров вторичного рынка электрокаров входят Иркутская область, Приморский и Краснодарский край. Москва занимает лишь шестую строчку.

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТОВ

По данным британской аналитической компании Oxford Economics, 2021 год станет периодом активного перехода на автомобили с небензиновыми двигателями, что подстегнет рост продаж машин такого типа. В ближайшие годы такая тенденция, как полагают эксперты, будет только набирать обороты. Основной причиной для этого станет удешевление таких машин. Стоимость экологичных автомобилей может быть снижена за счет сокращения цены автомобильных аккумуляторов, которые сегодня являются самым дорогим компонентом. На них приходится около 30% от стоимости всего автомобиля.