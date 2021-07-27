В Москве мошенники украли 2,5 миллиона у 75-летней вдовы знаменитого советского лётчика

Валерий Радюк - известный пилот, совершивший последний полет на Ил-14 над Антарктидой. В апреле 2019 года он ушёл из жизни в возрасте 75 лет. Фото: Личный архив

Валерий Радюк - известный пилот, совершивший последний полет на Ил-14 над Антарктидой. Он был лётчиком санитарной авиации и на его счету были сотни таких полётов. Его называли виртуозным лётчиком, который справлялся с любыми трудностями, даже в очень непростых погодных условиях. В 1990 году он был командиром экипажа Ил-14, который в последний раз совершил перелёт по этому маршруту в рамках 36-й Советской Антарктической Экспедиции. Затем эту задачу взяли на себя американские летчики на самолетах C-130 Hercules. А пилот через некоторое время отправился на заслуженный отдых.

После выхода на пенсию, Валерий Радюк проживал со своей супругой Людмилой в их доме в подмосковной Барвихе. В апреле 2019 года он ушёл из жизни, ему было 75 лет.

Недавно жена легендарного лётчика стала жертвой мошенников. Несколько дней назад 75-летняя Людмила Адамовна обратилась в полицию за помощью. Женщина была сбита с толку и просила полицейских разобраться. Она рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась следователем и сообщила, что с банковского счёта Людмилы кто-то по доверенности пытается снять деньги, а на самом счёте уже почти ничего не осталось.

Людмила Адамовна ответила, то никаких доверенностей не подписывала. Звонившая убедила пенсионерку, что её сбережения срочно нужно спасать, они под угрозой мошенников. Для этого было нужно отправиться в банк. Медлить было нельзя. Людмила Адамовна согласилась и положила трубку, пока женщина собиралась ей перезвонил мужчина, который представился сотрудником известного банка. Он объяснил, что будет на связи, пока пенсионерке не удастся перевести все свои сбережения в "безопасное" место. Мужчина даже заботливо отправил за Людмилой Адамовной такси.

Машина отвезла вдову лётчика до ближайшего отделения банка, где обналичила все свои деньги. Во время дороги и всех операций её сопровождал мужской голос в трубке телефона, он сообщал адреса банкоматов, и номера счетов на которое нужно было переводить деньги. Пенсионерка послушно выполняла все указания. Мужчина объяснил, что деньги нужно переводить небольшими частями, по 15 000 рублей и обязательно через разные банкоматы.

Спустя несколько часов все деньги со счетов были переведены на указанные реквизиты. Мужчина попрощался и пообещал перезвонить. А уставшая Людмила Адамовна отправилась домой. Сутки женщина ждала повторного звонка из банка. Но никто не перезванивал. Тогда она решила разыскать следователя, который ей звонил. Но человека с такими данными ни в одном отделе не оказалось. Пенсионерка была окончательно сбита с толку и позвонила в полицию. Там женщине объяснили, что она стала жертвой мошеннической схемы и предложили написать заявление.

— Поступило обращение от 75-летней гражданки, о том, что неизвестные лица, представившись следователем Следственного Комитета и сотрудником безопасности банка ввели потерпевшую в заблуждение и завладели денежными средствами, принадлежащими заявителю. Сумма ущерба составляет 2 336 770 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас по данному факту ведётся расследование.