Полиция проверяет на педофилию москвича, который сам пришёл в отдел с заявлением о мошенничестве

Мужчина пришёл в полицию заявить о другом преступлении, но после его рассказа оперативники заинтересовались и им самим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию Чертаново обратился 33-летний Максим (имя изменено). Мужчина попросил дежурного уточнить, работает ли в отделе один из сотрудников. Максим назвал данные, полицейские проверил состав, но указанного сотрудника в отделе не числилось. Тогда дежурный уточнил, что случилось. Максим рассказал, что несколько дней назад ему на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником этого отдела полиции и сообщил, что на Максима якобы поступило заявление. Звонивший объяснил, что кто-то обвинил Максима в том, что он вёл онлайн-переписку с несовершеннолетним, в которой склонял ребёнка к действиям сексуального характера. Максим испугался, из новостей он слышал, чем могут закончиться подобные обвинения. Но псевдо-полицейский поспешил его успокоить и предложил уладить вопрос за небольшое вознаграждение. Он озвучил Максиму сумму — 20 тысяч рублей, которую тот должен перевести на указанный номер. Встревоженный мужчина таи и поступил, отправил деньги и стал ждать, когда вопрос уладят. Звонивший обещал связаться с ним в ближайшее время. Но телефон молчал. Максим заподозрил неладное и решил обратиться в полицию.

— Поступило заявление, что мобильный телефон 33-летнему гражданину позвонил неизвестный, представился сотрудником ОМВД Кузьминки, и сообщил, что в отношении него поступило заявление от некоего гражданина, о том, что он производил переписку сексуального характера с несовершеннолетним ребенком, в результате чего за непривлечение к уголовной ответственности заявитель перечислил на расчетный счет 20 000 рублей, — сообщил источник kp.ru

Полицейские приняли заявление о мошенничестве, но рассказ пострадавшего их насторожил. Максима стали подробно спрашивать, вёл ли он когда-либо подобные переписки с детьми. Мужчина отвечал отрицательно. Но полицейские не могли понять, зачем тогда мужчина перевёл деньги, если ему нечего было бояться. На это Максим ничего внятного ответить не смог. Тогда полицейские решили проверить, есть ли у мужчины на самом деле основания опасаться уголовной ответственности. Сейчас по данному факту уже проводятся процессуальные действия.