Красную Пресню в центре Москвы полностью обновят до конца лета

На исторической улице появятся места отдыха, прогулочный маршрут и новые деревья. Фото: www.sobyanin.ru

В столице продолжается традиционное летнее благоустройство. В планах на этот год - перезагрузка более 20 общественных пространств в центре и других округах города. Один из таких участков - Красная Пресня от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК) и парк Декабрьского восстания.

«В прошлом году мы остановили все работы из-за пандемии, потому что многие люди находились дома, а в это время под их окнами проводились бы работы - некомфортно было бы, - сказал сегодня, 27 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра благоустройства на Красной Пресне. - Вообще ситуация была достаточно сложная. В этом году мы возобновили проекты, несмотря на все сложности. Во всех районах идут работы - новые парки, скверы, набережные. Так что благоустройство Москвы будет продолжаться».

По его словам, раньше на ремонт такого масштаба требовалось два года, а сейчас - несколько месяцев. Кроме исторических улиц в центре столицы, в порядок продолжают приводить и дворы. Многие из них в районах, как отметил мэр, нуждаются в ремонте.

«Парки уже многие заново нужно переделывать, обновлять, набережные Москвы-реки, - добавил Собянин. - Много уже очень работы».

Фото: www.sobyanin.ru

ЧТО СДЕЛАЮТ

Во время благоустройства:

- на углу улиц Красная Пресня и Трехгорный Вал появится зеленая зона с местами отдыха;

- на участке Звенигородского шоссе от улицы Красная Пресня до ТТК обустроят удобные тротуары;

- парк Декабрьского восстания, созданный 100 лет назад, заново благоустроят. В нем реконструируют здание кордегардии Пресненской заставы, единственной из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившейся до нашего времени;

- в парке также построят две площадки для выгула домашних питомцев – отдельно для крупных и мелких пород. А со стороны Рочдельской улицы поставят пандус для мам с колясками, инвалидов и пожилых людей;

- в районе улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе высадят деревья, кустарники и газоны;

- проложат прогулочный маршрут с площадками для отдыха. Его отделят от проезжей части большой зеленой аллеей, на которой высадят липы, рябины и клены.

Около 60 процентов работ уже выполнено. Напомним, общая площадь благоустройства Красной Пресни и парка Декабрьского восстания - 25,85 гектара. Сегодня здесь работают более 420 человек и 100 единиц техники.

КОГДА ОТКРОЮТ

Благоустройство на Красной Пресне и Звенигородском шоссе планируют завершить до конца августа 2021 года.

Фото: www.sobyanin.ru

ЦИФРЫ

По программе «Мой район» сегодня в столице обновляются более 1 тысячи гектаров популярных мест отдыха в округах и парках. Кроме этого, в 375 образовательных комплексах города благоустраиваются внутренние дворы и соседние с ними территории общей площадью 414 гектаров.