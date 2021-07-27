Затопит ли Москву новый циклон: Синоптики обещают локальные «тропические» ливни

В среду, 28 июля, в Москве и области пройдут дожди. Но где именно они прольются — лотерея Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мощные ливни – такая же примета лета 2021, как и жара. Вот и сейчас новости о разгуле водной стихии приходя из разных краев света. Сильнейшие дожди только что обрушились на Швейцарию и Бельгию, хотя ни в какое сравнению с недавним потопом в Европе они не идут. Олимпийский Токио накрыл тайфун “Непартак”. На юге России – в Ставрополье, Приэльбрусье и на Кубани – тоже ливни, грозы, шквалы, из-за дождей с гор сходят сели (один из них перекрыл федеральную автотрассу в Кабардино-Балкарии), выходят из берегов реки. В районе Анапы и Веселого над Черным море могут закрутиться смерчи, предупреждают синоптики центра “Фобос”.

Достанется воды от небесной канцелярии и Москве: дожди с грозами в прогнозах Гидрометцентра на среду, 28 июля, и ночь на четверг, 29 июля. В центре “Фобос” говорят, что к нам идет тот же циклон “Дирк”, что натворил дел в Европе. К чему готовиться? К таким же тропическим ливням, что затопили “Шереметьево” пару недель назад? С подробностями – главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Дожди начнутся в среду, 28 июля, после полудня. Впрочем, территория мегаполиса и тем более области большая, так что пик осадков придется на разное время, в зависимости от прохождения фронта. В Москве вряд ли выпадет больше 7 мм за сутки. По области до 15 – 16 мм, а точечно не исключены и более сильные ливни. В Шереметьево 15 июля, напомню, выпало как раз 16 мм осадков. В принципе это не очень много, не аномалия и не рекорд. Но особенность июльских ливней в том, что все это количество волы выливается за очень короткий срок, буквально за 10 – 20 минут. И она не успевает никуда уйти, особенно если заряд приходится на городские заасфальтированные улицы или то же самое взлетное поле. А если такой же ливень пройдет над подмосковным лесом или полем – никаких проблем не будет, наоборот, сплошная польза, земля сейчас иссушена, дожди очень нужны.

Именно такие дожди, локальные и короткие, ждем и в среду, 28 июля. Очень сложно прогнозировать, где именно выпадет максимальное количество осадков. Вероятнее всего, в восточных районах Москвы и области. Дело в том, что атмосферный фронт подойдет к северо-западным районам Подмосковья в первой половине дня, до 12 часов, температура там будет +24...+25 градусов. То есть контрасты температур между воздушными массами будут не очень большие. По мере движения фронта на восток воздух прогреется до +29 градусов, увеличение контраста будет способствовать и усилению осадков. Ночью, а также в четверг, пятницу и субботу ожидаются лишь небольшие дожди и комфортная для июля температура - +28...+30 градусов.

В любом случае речь не идет о наводнениях, как в Западной Европе. Там циклоны образуются один за другим под влиянием высотного циклона над Северным морем. Он устойчивый, так что европейские страны периодически будет заливать и дальше. У нас совсем другие процессы, бояться нечего.