У здания МГУ рейсовый автобус протаранил фонарный столб

Водитель врезавшегося в столб автобуса - в больнице в тяжелом состоянии. Фото: Кадр видео

В шестом часу вечера вторника, 27 июля, недалеко от здания МГУ, на пересечении улиц Лебедева и Академика Хохлова, рейсовый автобус врезался в фонарный столб. Удар пришелся аккурат на кабину водителя. Мужчина получил серьезные травмы.

- Водитель автобуса с места ДТП с помощью авиации был госпитализирован в больницу. Мужчина в тяжелом состоянии. Еще троим пассажирам автобуса помощь оказали на месте, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Им предстоит установить причину ДТП. По одной из версий, водитель мог потерять управление над автобусом из-за плохого самочувствия.

- По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавили в главке столичного МВД.