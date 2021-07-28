Собянин: «До конца 2021-го построим две трети большого подземного кольца метро Москвы»

Проект станции метро "Новаторская". Фото: stroi.mos.ru

Большая кольцевая линия столичного метро продолжает расширяться. Строители круглосуточно работают на всех участках будущего скоростного маршрута. Один из них - южный отрезок от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» - готов уже почти на 90 процентов.

«Самый крупный проект метростроения Москвы продвигается, - сказал сегодня, 28 июля, мэр Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Новаторская» на южном участке БКЛ. - На Большом кольце уже построено и запущено 11 станций. До конца года откроются еще девять станций. На следующий год - на 2022 и частично на 2023 год - останется еще 11 станций. Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено».

Кроме этого, рядом с будущими станциями БКЛ благоустроят соседние улицы. К примеру, около «Новаторской» - улицу Эльдара Рязанова, Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАДа. Комплексное обновление Обручевского района планируют завершить в августе-сентябре 2021 года.

Сегодня мэр также осмотрел новостройку в Обручевском районе, заселяемую по программе реновации. Этот жилой дом переменной высоты в 10-15 этажей с подземным паркингом построен на улице Обручева за счёт инвестора.

В многоэтажке - 204 квартиры с улучшенной отделкой, подземный паркинг на 99 мест, нежилой первый этаж под магазины и офисы. С мая в новостройку переезжает 141 семья – 355 жителей двух домов по Профсоюзной улице: д. 60, корп. 1 и корп. 2 (1962 года постройки).

Станция "Новаторская" в дальнейшем может стать пересадочной. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО СДЕЛАЮТ

Общая длина южного участка БКЛ - 7 километров. На ней разместятся 3 станции - «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

Станция «Новаторская» (рабочее название – «Улица Новаторов») строится на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. В перспективе здесь откроется пересадка на одноимённую станцию строящейся Троицкой линии метро.

На «Новаторской»:

- два вестибюля с выходами на Ленинский проспект и обе стороны улицы Новаторов, к жилым домам и общественным зданиям, остановкам наземки;

- главная фишка - первый в столичном метро стеклянный подвесной потолок, который выложат панелями разного размера из триплекса с плёнкой оранжевого цвета трёх оттенков;

- путевые стены - с навесной системой шумоглушения в виде сборной конструкции из алюминиевых сотовых панелей.

Около станции восстановят проезжую часть улицы Новаторов (526 м) и улицы Удальцова (100 м). Для остановки общественного транспорта обустроят заездные карманы шириной 3 метра.

Станция «Новаторская» (рабочее название – «Улица Новаторов») строится на пересечении уцицы Новаторов и Ленинского проспекта. Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Южный участок Большой кольцевой линии от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская»:

- ускорит поездки по городу для жителей и работников офисов в районах Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Черёмушки и Зюзино, в которых сейчас проживают порядка 570 тысяч человек;

- разгрузит центральные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро;

- освободит соседние улицы от машин примерно на 10-15%;

- улучшит экологию в районах юго-запада города;

- обеспечит связку Троицкой линии с другими ветками столичного метро.

В проекте - два вестибюля с выходами на Ленинский проспект и обе стороны улицы Новаторов, к жилым домам и общественным зданиям. Фото: stroi.mos.ru

ЦИФРЫ

Длина БКЛ - 70 километров.

На ней откроют 31 станцию и 3 электродепо, в том числе действующий участок «Каховская-Каширская».

Со станций БКЛ можно будет сделать: - пересадки на 20 станций 11 других линий метро;

- 4 пересадки на МЦК;

- 6 пересадок на МЦД «Одинцово-Лобня» и «Нахабино-Подольск»;

- 11 пересадок на линии железной дороги.

Крупнейшими ТПУ Большой кольцевой линии станут «Деловой центр», «Савёловская», «Нижегородская», «Новаторская» и др.