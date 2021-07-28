В топ-25 рейтинга самых привлекательных городов для студентов QS впервые вошла Москва

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Москва вошла в топ-25 рейтинга QS Quacquarelli Symonds Best Student Cities впервые с начала его выхода, поднявшись на девять позиций с 34 места в 2019 году. Сегодня Москва разделяет 25-е место с Пекином. Рейтинг возглавил Лондон, за ним идут Мюнхен, Сеул и Токио. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Рейтинг QS Best Student Cities позволяет получить чёткое представление о планах и предпочтениях как будущих, так и бывших студентов, - рассказал заммэра. - При формировании рейтинга учитываются ответы более 95 000 студентов по всему миру. За последние пять лет Москва продемонстрировала серьезный рост на 18 позиций. Сейчас российская столица в рейтинге выше, чем такие города, как Лос-Анджелес, Барселона или Шанхай».

Как пояснили в Аналитическом центре Москвы, результаты рейтинга, который выпускается с 2014 года, позволяют студентам и абитуриентам сравнить 115 наиболее популярных центров студенческой жизни по расположению в городе высококлассных университетов и активности работодателей, доступности образования, а также отзывам и предпочтениям студентов.

«В этом году на улучшение позиции Москвы значительно повлиял рост в группе показателей, отражающей концентрацию университетов мирового уровня в городе, - сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. - В ней Москва поднялась на семь позиций, заняв третье место в мире. Кроме того, столица улучшила свое положение на 24 строчки в группе показателей «Активность работодателей», заняв 14 место в мире, что отражает наличие отличных карьерных возможностей для выпускников московских вузов».

Лидер среди университетов столицы - Московский государственный университет имени Ломоносова. С 2018 года вуз входит в топ-100 университетов по версии QS World University Rankings. А Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» попал в топ-50 молодых университетов по версии QS, заняв 31 место. Также в 2021 году в рейтинг QS World University Rankings впервые вошёл Московский городской педагогический университет, находящийся в административном подчинении Москвы.

«Вхождение Московского городского педагогического университета в мировой рейтинг QS World University Rankings связано с развитием вуза именно как «университета для города», - подчеркнул заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Александр Тверской. - Активное вовлечение во многие столичные мегапроекты, такие как «Московская электронная школа», «Московское долголетие», работа с городскими сообществами, развитие цифровой дидактики и сервисов для столицы – все это часть стратегии развития МГПУ. И такая стратегия становится реальной именно в таком мегаполисе, как Москва».

Количество российских городов в рейтинге лучших студенческих городов мира – QS Best Student Cities выросло до пяти. Это на один город больше по сравнению с количеством российских городов в предыдущем выпуске рейтинга. В исследование теперь вошла Казань, дебютировавшая с 102 места. Остальные три города – Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск – потеряли позиции по сравнению с прошлым выпуском рейтинга.

СПРАВКА «КП»

Рейтинги компании QS Quacquarelli Symonds, международного аналитического агентства в области высшего образования, являются одними из наиболее престижных в мире. Рейтинг Best Student Cities оценивает города с населением свыше 250 000 человек, в которых расположены не менее двух университетов, представленных в последнем рейтинге QS World University Rankings.

Высокие места в рейтинге занимают города с высокой долей иностранных студентов, востребованностью выпускников, приемлемой стоимостью обучения и жизни, положительными отзывами об опыте студенческой жизни. Как отметили в Аналитическом центре Москвы, другими важными факторами, влияющими на позицию города, являются оценки безопасности, уровня жизни и степени глобализации.