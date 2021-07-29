Грабители унесли из аптеки сейф для денег, в котором оказались только йод и зелёнка

В настоящее время неудачливых грабителей разыскивает полиция. Фото: Shutterstock

Курьезный случай произошел в одной из аптек на улице Байкальская в Москве. Неизвестные воры дождались, пока аптека закроется, и все сотрудники разойдутся по домам. Под покровом ночи грабители залезли в помещение через окно и стали искать ценности. В одной из комнат они нашли запертый металлический ящик.

Преступники решили, что им наконец-то улыбнулась удача, и они нашли сейф с деньгами. Попытались его вскрыть, но замок не поддался. Уходить без улова воры не захотели и решили забрать сейф с собой. Ящик оказался тяжелым и неудобным, тащить пришлось на себе. Аккуратно вынести многокилограммовый сейф из аптеки не вышло, сработала сигнализация. Но и она воров не спугнула - с металлическим ящиком на спине они сбежали с места преступления до приезда охранной службы.

«Ночью в аптеке по улице Байкальская сработала сигнализация. Прибывшая охрана обнаружила, что неизвестные проникли в помещение и украли запертый металлический сейф. Позже сотрудники аптеки написали заявление в полицию. Выяснилось, что в похищенном сейфе были не деньги и ценности, а медицинские настойки и растворы: йод, зеленка и меновазин», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Вероятно, после побега, преступники смогли вскрыть сейф и уже узнали, что вместо денежного улова, они утащили большой набор для домашней аптечки. В настоящее время неудачливых грабителей разыскивает полиция.