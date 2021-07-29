До конца года в столице соберут около миллиона тонн раздельного мусора

На территории мусоросортировочного комплекса в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раздельный сбор мусора все больше затягивает москвичей. Желающих складывать полезное вторсырьё и ненужный хлам в разные баки с каждым днём прибавляется. В мэрии Москвы назвали цифры, подтверждающие интерес жителей к этой программе.

- Если в 2019 году мы раздельно собрали около 450 тысяч тонн мусора, то в 2020 году вышли за цифру 880 тысяч тонн, - сообщил сегодня, 29 июля, на пресс-конференции заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - В этом году цифры тоже опережают движение. Мы полагаем, что около 1 миллиона тонн раздельного мусора соберем. А это говорит о том, что меньше его захоронено будет на полигонах и больше его пойдет на вторичную переработку.

Заммэра напомнил, что во время перехода города на раздельный сбор мусора по всей столице поставили около 60 тысяч дворовых контейнеров, закупили примерно тысячу новых мусоровозов, а также построили 24 тысячи площадок для отходов.

«Эта программа будет продолжаться, с 1 января 2022 года мы переходим на работу в условиях требований федерального закона о едином операторе, - сказал Петр Бирюков. - Таким оператором у нас станет московская компания «Экотехпром».

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что никаких наказаний для тех, кто не сортирует мусор в жилых домах, не планируется.

- Еще раз подчеркну - мы не пошли по пути многих столиц мира, где применяют штрафные санкции к жителям, - сказал Петр Бирюков. - Мы этого не делаем. Право каждого москвича заботиться о своём городе, своём доме. И результаты есть, они себя оправдывают.