Собянин: «Станция МЦД Печатники станет одним из крупнейших транспортных узлов Москвы»

Первые поезда с пассажирами приедут сюда в 2022 году. Фото: stroi.mos.ru

Маршруты Московских центральных диаметров постепенно улучшаются. На действующих линиях появляются дополнительные станции. Стройплощадку одной из них - Печатники на МЦД-2 - осмотрел сегодня, 29 июля, мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Печатниках создается один из крупнейших транспортных узлов Москвы, - сказал Собянин. - Здесь сразу несколько гигантских строек. Во-первых, реконструкция железных дорог и МЦД-2. Во-вторых, Большая кольцевая линия метро, действующая станция «Печатники», Юго-Восточная хорда, развитие наземного городского транспорта, соединение двух районов - Печатники и Текстильщики. Все это создает колоссальные возможности для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию сразу в трех, как минимум, районах Москвы. Основные работы завершатся уже в следующем году».

Сегодня мэр столицы поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Традиционно в нашей стране его отмечают в первое воскресенье последнего летнего месяца. В этом году дата выпала на 1 августа.

«В Москве - это серьезный праздник, - отметил мэр. - Тысячи людей, которые работают на Московской железной дороге, внесли огромный вклад в развитие нашего города. Вообще Центральный железнодорожный узел играл огромную роль в становлении и развитии Москвы, но в последние годы - это не просто магистральный транспорт, который перевозит из одной части страны в другую, но и часть общественного транспорта Москвы».

Мэр также выразил благодарность работникам Российских железных дорог.

ЧТО ДЕЛАЮТ

Новая железнодорожная станция Печатники разместится между станциями Люблино (бывшая Кубанская) и Текстильщики МЦД-2. Она станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, который объединит МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро и маршруты наземки.

На МЦД-2 появится ещё один современный городской вокзал. Выглядит так:

- площадь - 11,5 тысячи квадратных метров;

- 2 островные платформы с навесами на всю длину для защиты пассажиров от дождя, снега и солнца;

- надземный переход (конкорс) с двумя пассажирскими вестибюлями, турникетами, кассами и залами ожидания;

- пешеходный тоннель под путями железной дороги (в створе улицы Шкулёва);

- 10 эскалаторов и 5 лифтов для пожилых людей, мам с колясками, пассажиров с детьми и багажом, инвалидов.

По надземному переходу пассажиры поездов МЦД-2 смогут перейти Юго-Восточную хорду и попасть на улицы Полбина и Шоссейная, чтобы пересесть на метро.

Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Станция Печатники МЦД-2 разгрузит станцию метро «Текстильщики» (примерно на 7%) и соседние с ней дороги, в том числе улицы Южнопортовая, Шоссейная и Люблинская (на 10-15%).

Пешеходный тоннель откроет выход в сторону Люблинской улицы. Благодаря этому у пешеходов появится удобный и безопасный маршрут между двумя районами – Печатниками и Текстильщиками. Сейчас, чтобы перейти через железную дорогу и добраться до метро «Печатники», жителям ближайших микрорайонов на улицах Люблинская, Шкулёва, Артюхиной, Малышева и других нужно делать крюк в несколько километров и тратить на это порядка 30 минут.

К 2025 году новой станцией Печатники МЦД-2 будут пользоваться порядка 8,5 тысячи пассажиров в сутки. А к 2030-му пассажиропоток вырастет примерно на 30 процентов.

КОГДА ОТКРОЮТ

Основные строительные работы планируют завершить до конца 2021 года. Для пассажиров станция МЦД Печатники откроется в 2022 году.