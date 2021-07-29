«Идеальная схема - модель работы Московской области»: Эксперты готовят для Кремля секретный рейтинг губернаторов

Фото: Правительство Московской области

Эксперты готовят для администрации Президента секретный рейтинг губернаторов. Он касается работы глав субъектов РФ в соцсетях и их реагирование на жалобы жителей регионов в комментариях. Этот рейтинг составляет АНО «Диалог Регионы». Как стало известно, в ТОП рейтинга вошел губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

При этом именно модель работы властей Московской области эксперты называют идеальной.

- Мы оцениваем работу властей в двух основных рейтингах, - рассказал сайту Ура.ру первый заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. - У нас есть рейтинг ЦУР (Центр управления регионом, в который стекается информация по всей области, впервые этот формат был опробован в Подмосковье, а затем распространился по всей территории страны, - Авт.) по работе с инцидент-менеджментом (так называют реагирование на жалобы в соцсетях, - Авт.). А есть новый, назовем его супер-рейтинг АНО «Диалог» по работе органов власти с интернет-коммуникацией в целом. Супер-рейтинг включает множество сфер: инфраструктуру в регионе, работу с пабликами, мессенджеры, соцсети глав регионов, таргетирование, информационные кампании, инциденты, риски… Этот рейтинг может посмотреть в любой момент администрация президента.

По словам Истомина, это некий ГОСТ, который постоянно усложняется и развивается.

- Идеальной схемой мы можем назвать модель работы в Московской области. Каждую неделю заседание правительства там начинается с обсуждения «тепловой карты» по обращениям. Губернатор смотрит на нее, а ЦУР докладывает, какие проблемы основные.

Эксперт отмечает, что в подобных докладах речь идет не об абстрактных формулировках, мол, «люди жалуются на состояние дорог». Нет, речь идет о конкретных улицах, домах, участках.

- Такой формат действует психологически очень хорошо - на представителей администраций и глав ведомств в первую очередь, - объяснил представитель АНО «Диалог Регионы». - Когда каждую неделю на планерке замы слышат свои фамилии и вопросы об их зоне ответственности, это имеет нужный эффект. Они заранее начинают готовиться и проверять эти проблемные точки. Входят в систему ЦУР, смотрят на просрочки, проблемные участки, пытаются быстрее закрыть эти вопросы.

- Люди должны знать, что их мнение учтено. Иначе у них пропадёт стимул участия в этой обратной связи. В Московской области эти платформы работают, — считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Помимо Андрея Воробьёва в рейтинг лучших губернаторов входят руководители Татарстана, Севастополя, Тульской, Калужской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.