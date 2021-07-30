На рынке труда Москвы снизился уровень напряженности

Москва. Сотрудница флагманского центра занятости населения "Моя работа". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В 2021 году рынок квалифицированного труда в Москве развивается быстрыми темпами и улучшил докризисный уровень. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В июне уровень напряженности на рынке квалифицированного труда – отношение количества резюме к количеству вакансий – снизился на 58 процентов к июню прошлого года, - отметил заммэра.

- Сейчас в Москве этот показатель даже на 31 процент лучше, чем в июне 2019 года». По его словам, число вакансий в столице с июня 2019 года выросло на 52%, а число размещенных для поиска работы резюме – всего на 3%. Москва – город профессиональных кадров и привлекательных вакансий, здесь расположены 57 офисов трудоустройства рядом с домом в МФЦ, где оказывают услуги по подбору массовых вакансий и социальной выплате по безработице.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что динамике снижения уровня напряженности на рынке квалифицированного труда отвечает и общая динамика снижения уровня безработицы в городе.

«С начала 2021 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, снизилась на 56,9 процента, а уровень зарегистрированной безработицы на 18 июля составил 0,56 процента, - сказал глава департамента, — Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев».