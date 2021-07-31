Ротвейлер сорвался с цепи и искусал двух маленьких детей под Москвой

Собака находилась на цепи, но сумела сорвать ошейник и бросилась на малышей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несчастный случай произошел в Чеховском городском округе Московской области 31 июля. Сотрудники скорой помощи сообщили силовикам, что спасают двух малолетних детей: четырех лет и 11 месяцев. Обоих покусала собака, травмы очень серьезные.

Все произошло в деревне Филипповское. Местная жительница пришла к дому односельчанки, чтобы купить овощей с огорода. Покупательница была с двумя малолетними детьми. Двор охранял ротвейлер. Собака на цепи, но сумела сорвать ошейник и бросилась в атаку.

— Сначала она напала на четырехлетнюю девочку. Затем повалила коляску, из которой выпал 11-месячный мальчик. Ротвейлер искусал его за голову. Пока мать детей и хозяйка собаки пытались остановить животное, на крик подоспели прохожие, которые смогли отогнать собаку, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

Уголовное дело пока не возбудили — ведут проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. Обычно подобные истории заканчиваются статьей за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По ней грозит штраф или до шести месяцев ареста. Также хозяева животного оплачиваются компенсацию морального вреда и расходы на реабилитацию.

Как стало известно kp.ru, сильнее всего пострадал младший ребенок. Его положили в отделение реанимации. Зашивать раны понадобилось и его четырехлетней сестренке.