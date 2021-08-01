Погода в Москве 1 – 8 августа 2021: Столицу ждет жара и грозовые дожди как в тропиках

Первая неделя августа обещает быть дождливой, но тёплой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Август в Москве начинается с жары, хоть и не такой экстремальной, какую москвичи пережили в начале лета. +31 градус - максимальная температура, до которой воздух раскалится в ближайшую неделю, обещают синоптики Гидрометцентра России в своем прогнозе погоды в Москве на 1 – 8 августа 2021.

В воскресенье, 1 августа, днем +28...+30, облачно, небольшой дождь.

В понедельник, 2 августа, ночь очень теплая, +13...+18 градусов, днем зной усилится до +31. Пройдут дожди, прогремят грозы.

Во вторник, 3 августа, станет прохладнее, +21...+26, и снова возможен небольшой дождь.

В среду, 4 августа, переменная облачность, без осадков. Ночью +10...+15 градусов, днем +20..,+25.

В четверг, 5 августа, тоже сухо. Под утро +13...+18, днем +22...+27 градусов.

В пятницу, 6 августа, переменная облачность, с небольшими дождями. Днем +21...+26 градусов.

В субботу, 7 августа, солнечно и без осадков. И опять жара до +31 градуса.

В воскресенье, 8 августа, пасмурно, с дождем, громом и молниями. Ночью +16...+21 градус, днем +20...+25.