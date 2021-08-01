Мэр Москвы Сергей Собянин: «Решения о снятии мер или их ужесточении мы принимаем, смотря на заполняемость больничных коек»

Для профилактики COVID-19 по-прежнему необходимо носить маски для защиты органов дыхания. Фото: Ю. Иванко / Mos.ru

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, по какому принципу городские власти вводят в столице ограничительные меры (или - наоборот - их отменяют).

- Для лечения больных коронавирусом мы мобилизовали около 23 тыс коек, - сообщил он накануне в интервью РБК. - И если они заполняются на две трети, то это становится сигналом, что пора принимать ограничительные меры. В мае-июне мы такие меры приняли. Это был не общий локдаун, скорее - локальные меры. И как только мы увидели, что заболеваемость пошла на спад, начали эти койки постепенно выводить из оборота, возвращать плановую медицинскую помощь и отменять ограничительные меры.

По мнению мэра, городские власти должны отслеживать такую динамику и в соответствии с ней принимать решения. Например, после того, как в Москве ввели систему QR-кодов (посещать кафе и рестораны можно было только вакцинированным), жители столицы кинулись прививаться, при этом стали меньше контактировать друг с другом. За этот период заболеваемость упала в два раза.

Но в начале этого лета - наоборот - произошел всплеск. И причиной этому стал новый и уже небезызвестный штамм Дельта.

- Мы знали, что он существует, но весной мало где в мире массово болели Дельтой и посмотреть, как эта болезнь протекает в масштабе стран, было негде, - пояснил Сергей Собянин. - Тем не менее, у меня была внутренняя тревога. Вроде в мае должно было все закончиться. Переболевших - огромное количество. Прививается народ тоже активно. И вдруг мы видим, что в мае ничего не заканчивается. Объявили нерабочие дни на майские праздники. Снова ничего не заканчивается. И даже наоборот - заболеваемость потихоньку растет, а в начале июня резко устремляется вверх.

По словам мэра, в те дни было сделано масштабное исследование. И выяснилось, что всего за один месяц доля случаев штамма Дельта подскочила с 2-3 до 80%. Этот результат Сергей Собянин назвал ошеломляющим.

Напомним также, что накануне в Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. При этом использование защитных масок по-прежнему никто не отменял.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятая российская вакцина от коронавируса BCD-250: Что о ней известно

Минздрав выдал разрешение на клинические исследования пятой российской вакцины от коронавируса BCD-250. Рассказываем, что о ней известно (подробности)

Худеют, бросают курить и забывают о простуде: пять неочевидных плюсов коронавируса, над которыми бьются ученые

Как бы парадоксально это ни звучало, но некоторые пациенты благодарны болезни: за что именно - разбираемся вместе с врачами и вирусологами (подробности)