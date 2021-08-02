Новые квартиры или выплаты от города получили более тысячи московских семей

В Москве постоянно строится и обновляется жилой фонд, ведется планомерная работа по улучшению условий жизни горожан. Столица укрепляет статус города самого современного жилья: в рамках программы развития планируется в 2,4 раза увеличить ежегодный план по объему вводимого жилья по сравнению с 2010 годом.

С начала года более 1,1 тысячи московских семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, получили от города новые квартиры или выплаты. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Очередь на улучшение жилищных условий в столице ежегодно сокращается в среднем на 10 процентов, - сообщил заммэра. - За последние десять лет она уменьшилась в 2,7 раза. На начало 2010 года в этом списке состояло 136,7 тысячи семей, а к началу 2015 года – уже 76,7 тысячи. Сейчас на учете находится менее 47 тысяч семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. За шесть месяцев 2021 года квартиры или соответствующие выплаты от города получили 1114 семьи».

По его словам, в этом году, как и в прошлом, на социальные выплаты очередникам для строительства или покупки жилых помещений выделят 9 миллиардов рублей, тогда как в 2019 году – 8 миллиардов рублей, а в 2018 году в полтора раза меньше – 6 миллиардов рублей.

«Из 1114 семей, которым город улучшил жилищные условия в 2021 году, 743 семьи получили квартиры по договорам социального найма, мены или купли-продажи, а 371 семья – денежные выплаты на сумму 2,12 миллиарда рублей, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Из них 1,54 миллиарда рублей предоставлены 173 многодетным семьям, состоящим на жилищном учете».

НА ЗАМЕТКУ

Правительство Москвы предоставляет гражданам, вставшим на учет до 1 марта 2005 года, в порядке очереди квартиры по различным видам договоров и денежные субсидии на приобретение или строительство жилья.

Жители столицы, признанные малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года, имеют право на обеспечение жилыми помещениями в порядке очередности после улучшения жилищных условий москвичей, вставших на учет ранее.

Исключение составляют граждане, имеющие право на внеочередное улучшение жилищных условий. Среди них - инвалиды, ветераны ВОВ, люди, занимающие непригодное для проживания жилье. Кроме того, независимо от года постановки на жилищный учет, семьи очередников, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, могут получить компенсационную выплату.

КСТАТИ

Данные о количестве граждан, состоящих на жилищном учете, размещаются на официальном сайте Мэра Москвы. Также на портале mos.ru для очередников доступен электронный сервис, при помощи которого можно узнать свой номер в очереди. В ноябре 2019 года процедура получения информации с помощью этого сервиса значительно упростилась, а возможности расширились. Раньше, чтобы узнать свое место в очереди, заявителям нужно было вводить на портале mos.ru номер учетного дела, год постановки на учет, указывать административный округ и муниципальный район. Теперь каждый раз вносить все эти сведения не нужно, достаточно авторизоваться на портале и получить стандартную учетную запись.