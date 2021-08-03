Бежали под колёса: В Москве машина сбила двух детей

Момент ДТП на камере наружного наблюдения.

В Москве около четырёх часов дня во вторник, 3 августа 2021, произошла авария с двумя пешеходами на Дмитровском шоссе, на севере столицы. На скорости иномарка протаранила детей, которые перебегали дорогу.

Пострадавшие - родные братья. Мальчики переходили дорогу с отцом, но на проезжую часть выбежали первыми. Один из детей в больницу был госпитализирован на вертолете, второму помощь оказали на месте, сообщили «Комсомольской правде» в Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, авария произошла по вине пешеходов. Переходить дорогу на этом участке запрещено. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, на дорогу дети выбежали.

Сама авария попала на камеры городского видеонаблюдения. Кадры обнародовал столичный Департамент транспорта. И, похоже, избежать столкновения у водителя шансов действительно не было.

Тем временем, уже завтра, 4 августа 2021, Мосгорсуд рассмотрит меру пресечения для 18-летней студентки Валерии Башкировой. Напомним, девушка на своей «Мазде» сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое братьев четырёх и пяти лет погибли.