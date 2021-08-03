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Происшествия3 августа 2021 18:00

Бежали под колёса: В Москве машина сбила двух детей

Братья госпитализированы, а сама авария попала на видео
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Момент ДТП на камере наружного наблюдения.

Момент ДТП на камере наружного наблюдения.

В Москве около четырёх часов дня во вторник, 3 августа 2021, произошла авария с двумя пешеходами на Дмитровском шоссе, на севере столицы. На скорости иномарка протаранила детей, которые перебегали дорогу.

Пострадавшие - родные братья. Мальчики переходили дорогу с отцом, но на проезжую часть выбежали первыми. Один из детей в больницу был госпитализирован на вертолете, второму помощь оказали на месте, сообщили «Комсомольской правде» в Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, авария произошла по вине пешеходов. Переходить дорогу на этом участке запрещено. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, на дорогу дети выбежали.

Сама авария попала на камеры городского видеонаблюдения. Кадры обнародовал столичный Департамент транспорта. И, похоже, избежать столкновения у водителя шансов действительно не было.

Тем временем, уже завтра, 4 августа 2021, Мосгорсуд рассмотрит меру пресечения для 18-летней студентки Валерии Башкировой. Напомним, девушка на своей «Мазде» сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое братьев четырёх и пяти лет погибли.

На Дмитровском шоссе на севере Москвы автомобиль сбил двух перебегавших дорогу детей
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