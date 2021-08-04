В столице ускорили выдачу справки о правах на жилье

Заммэра Владимир Ефимов сообщил, что москвичи экономят время благодаря цифровизации городских сервисов Фото: Shutterstock

Теперь в ряде случаев москвичи могут получить справку о правах на жилье за 30 минут. До перевода исключительно в онлайн формат в апреле 2021 года обработка запроса о предоставлении государственной услуги «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» длилась до 14 рабочих дней.

«После перевода услуги в исключительно электронный вид в Департамент городского имущества поступило уже более девяти тысяч запросов, это в 1,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда граждане подавали заявления в основном на бумаге, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Всего на получение справок о правах на жилье приходится более 45 процентов от общего числа запросов в жилищной сфере. В 99 процентах случаев за услугой обращаются физические лица. Согласно регламенту предоставления услуги срок обработки запроса не изменился и составляет 14 рабочих дней. При этом в ряде случаев после перевода услуги в электронный формат через портал mos.ru на оформление справки уходит в среднем 30 минут, а минимальный срок может составить и до трех минут. Это возможно при предоставлении полного пакета необходимых документов».

Москва активно внедряет цифровые решения во все процессы управления для прозрачности и скорости принятия решении . В перспективе город планирует перевести все 100% услуг в имущественной сфере в онлайн.

Цифровизация городских сервисов и услуг избавляет москвичей от необходимости лично посещать органы власти. Подать заявление и получить результат можно онлайн в любое время и удаленно. А проследить за ходом оказания государственных услуг также можно онлайн в личном кабинете на портале mos.ru.

«Сегодня 24 из 35 госуслуг в имущественно-земельной и жилищной сферах переведены в «цифру», в результате сократилось время предоставления отдельных услуг, - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. - Например, присвоить или аннулировать адрес стало возможно за восемь рабочих дней вместо десяти, внести изменения в договор аренды – за 31 день вместо 56, согласие на проведение сделок предоставляется за 15 дней, ранее было 35. При этом фактические сроки оказания услуг часто короче регламентных. Цифровизация и автоматизация коснулась всех процессов предоставления госуслуг – от подачи заявления до направления результата в личный кабинет».

Как подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, существенно автоматизировать процессы предоставления государственных услуг и онлайн-сервисов Москве удалось в том числе благодаря развитию электронного межведомственного взаимодействия.

«Город сократил до минимума количество документов, которые жителям необходимо предоставить для получения госуслуг, - рассказал столичный министр. - Практически все необходимые сведения ведомства получают самостоятельно в электронном виде, и на это уходит гораздо меньше времени, чем на традиционный обмен документами. Кроме того, портал mos.ru экономит и личное время пользователей. Москвичам не приходится каждый раз вручную заполнять заявления на предоставление госуслуг. Достаточно один раз указать сведения в личном кабинете, и при получении услуг и сервисов электронная форма заполнится автоматически».

КОНКРЕТНО

При обращении за госуслугой «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда» можно получить такие документы:

• Справка о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда;

• Расширенная справка о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда (с указанием реквизитов правоустанавливающих документов);

• Справка о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда по состоянию на 31 января 1998 года;

• Справка о переходе прав на объект жилищного фонда до 31 января 1998 года;

• Справка об участии до 31 января 1998 года в приватизации объекта жилищного фонда;

• Архивная копия правоустанавливающего документа (в личный кабинет на портале mos.ru заявителю будет направлено уведомление о готовности архивной копии, а получить документ граждане смогут в центре госуслуг «Мои документы», а юридические лица – в «Одном окне» Департамента городского имущества);

• Уведомление об изменении информации.

НА ЗАМЕТКУ

Для получения госуслуги заявителю необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Юридическим лицам нужно получить электронную подпись.

Если при оформлении на портале mos.ru или при пользовании госуслугой у граждан возникли вопросы, они могут обратиться за видеоконсультациями, которые доступны на mos.ru. Для этого в каталоге услуг необходимо:

- выбрать услугу «Запись на прием в центры госуслуг и ведомства»;

- указать соответствующее ведомство «Департамент городского имущества»;

- выбрать онлайн-консультацию по интересующему вопросу, а также желаемую дату и время.

После этого заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис.

Получить онлайн информацию, связанную с предоставлением сведений и документов о правах на жилые помещения до 31 января 1998 года, можно каждую среду по предварительной записи. Сервис доступен на любом удобном устройстве, имеющем выход в Интернет - смартфон, планшет или компьютер.