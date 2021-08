«Бросилась на полицейского и поцарапала»: Пассажирке из бизнес-класса, курившей на рейсе Бодрум - Москва, грозит до 15 суток ареста

Закурившая авиапассажирка заявляет, что на отдыхе сломала ногу, поэтому в полете выпила красного вина. Фото: YouTube

Женщина, которая закурила в самолете, летевшем из турецкого Бодрума в Москву, может попасть в изолятор на 15 суток. На нее завели дело об административном правонарушении.

Напомним:

- В соцсетях появилось видео, как пассажирка бизнес-класса курит прямо в салоне, не обращая внимание на замечания окружающих.

- Как стало известно сайту kp.ru, попавшая на видео женщина - 52-летняя Ирина Таммируусу, владелица турфирмы и компании по аренде вилл и яхт на турецких курортах.

- Инцидент с курением произошел после приземления, когда трап еще не был подан. Сразу после этого курильщицу передали в руки полиции Шереметьево.

Сама Ирина Таммируусу заявляет, что на отдыхе в Турции сломала ногу, поэтому в полете выпила красного вина. При этом москвичка не помнит, что курила. По ее версии, сигарету она могла взять в руки, чтобы понюхать и снять болевой шок из-за болей в ноге.

«Прибывшие сотрудники транспортной полиции установили гражданку 1968 года рождения, которая, согласно показаниям бортпроводников, в полете громко кричала, выражалась нецензурной бранью, размахивала руками, на замечания не реагировала, после чего закурила сигарету», - сообщила начальник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО Елена Бабанова.

Нарушительница спокойствия - бизнесвумен Ирина Таммируусу. Фото: СОЦСЕТИ

По словам полицейских, пассажирке предложили проследовать в дежурную часть. Чтобы помочь ей, к пункту таможенного контроля даже привезли коляску.

«После этого женщина начала вести себя неадекватно, громко кричать, размахивать руками и нецензурно выражаться в адрес полицейских. На неоднократные требования правоохранителей прекратить противоправные действия женщина не реагировала, в связи с чем, к ней были применены специальные средства - наручники, после чего она была передана медикам».

В качестве доказательства транспортная полиция опубликовала запись с видеорегистратора на груди одного из сотрудников - в какой-то момент сидевшая в коляске женщина вскакивает с криками, бросается на него (нога, напомним, в гипсе) и начинает царапать…

- Give me your name, тварь! - кричит москвичка. («Скажи мне свое имя», - англ.)

На Ирину Таммируусу оформили протокол по административной статье «мелкое хулиганство». Наказание по ней - штраф до 2500 рублей или административный арест до 15 суток.

Будут ли при этом женщину штрафовать еще и за курение в запрещенных местах (от 500 до 1 500 рублей), пока неизвестно.

